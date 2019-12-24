Важные новости 2019 года, которые могут повлиять на ваш кошелек и в 2020-м👛

Канун Нового года – самое время не только для ожидания праздника, но и возможность подвести итоги. Тем более, что уходящий 2019 год был полон знаковых событий и новостей.

Редакция Finance.ua решила собрать не только самые интересные из них, но и те, которые могут оказывать влияние на кошельки украинцев в 2020. А может, и не только в нем.

Конечно, все достойные новости собрать в одном материале крайне сложно, поэтому мы решили подготовить по ТОП-3 для каждой из рубрик.

Рубрика «Личные финансы»:

1. Украинцам пересчитают зарплаты. Как прогнозируют в Кабинете министров, в следующем году средняя заработная плата будет на уровне 12,5 тыс. грн.

2. На какие надбавки к пенсии вправе рассчитывать пенсионер. Опрос Research & Branding Group показал, что полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11 041 грн.

3. Какие доходы принимаются во внимание при назначении субсидии.

Для назначения субсидии необходимо декларировать доходы всех членов семьи (мужа, жены и несовершеннолетних детей), даже тех, которые зарегистрированы по другим адресам.

Рубрика «Валюта»:

1. Выгодно ли скупать доллары – мнение экспертов. Парламентарии о будущем гривны не единодушны: одни предрекают национальной валюте дальнейшее укрепление, другие – резкое падение.

2. Букмекеры оценили шансы гривны к доллару США в 2020 году. Ожидают, что в феврале следующего года курс гривны к доллару США вряд ли упадет ниже отметки 23,2. Такой сценарий оценен в 56%.

3. «Есть два сценария», – Милованов о курсе доллара в следующем году. Милованов отметил, что курс доллара зависит от того, какой объем инвестиций будет заходить в Украину. Для увеличения этих сумм, Украине следует наладить благоприятный бизнес-климат.

Рубрика «Кредиты&Депозиты»:

1. Совет НБУ предложил отменить налог с депозитов и увеличить гарантированную сумму вклада. Сумму банковского депозита, которую гарантированно получит вкладчик в случае банкротства банка, предлагают увеличить до 500 тысяч гривен. В настоящее время государство гарантирует вкладчикам банков депозиты в пределах 200 тысяч гривен.

2. Президент анонсировал 5% кредиты для бизнеса. Новая государственная программа “Возвращайся и Оставайся”, первый этап программы – доступные кредиты для собственного дела.

3. Нацбанк придумал новый способ снизить ставки по валютным депозитам. Главная задача, уверяют банкиры, – снизить ставки по валютным вкладам и отучить украинцев копить в долларах.

Рубрика «Финтех и Карты»:

1. Нацбанк изменил правила выпуска и использования платежных карт. Обновленный порядок учитывает современные тенденции на финансовом рынке и международную практику проведения расчетов с использованием электронных платежных средств.

2. Украинцы смогут снимать наличные в кассах магазинов. НБУ хочет разрешить украинцам, являющимся держателями электронных платежных средств, получать наличные деньги из касс магазинов и заведений общественного питания и услуг, применяющих РРО.

3. Как защитить банковские вклады – советы киберполиции. Для защиты своих сбережений на банковских счетах лучше всегда подключать услугу мобильного банкинга, а также установить лимит операции по карте.

Рубрика «Авто»:

1. В каких случаях водители обязаны показывать удостоверение. Верховный суд принял решение в пользу украинских водителей, постановив, что полицейский на дороге не может требовать у водителя удостоверение, если нет видимых доказательств о правонарушении.

2. Водителей ждет еще одно нововведение при получении прав. Как сообщают в Министерстве охраны здоровья, в 2020 году будет запущен специальный реестр, который сделает невозможным приобретение фиктивных медицинских справок.

3. Специалисты сравнили отечественное и импортное топливо (результаты исследования). Специалисты Института потребительских экспертиз провели стендовые динамометрические испытания с целью сравнения динамических, энергетических и экономических показателей автомобиля при использовании топлива разных производителей.

Рубрика «Недвижимость»:

1. Киевские «хрущевки» планируют перестроить в многоэтажки до 2040 года Согласно новому генплану столицы, пятиэтажные дома, которые строились в Киеве в 1960-1990-х годах, хотят модернизировать до 2040 года или же отдать на перестройку инвесторам.

2. Как менялась средняя цена квадратного метра на «первичке» с весны 2019. В Украине пиковыми в плане средней стоимости квадратного метра оказались конец августа и начало сентября.

3. Сколько недвижимости может себе позволить житель ЕС и украинец. Уровень жизни гражданина измеряется не только зарплатой или ВВП на душу населения. Существует много разных методик. Аналитики сайта nedviga-pro в своем исследовании решили сравнить, сколько недвижимости может себе позволить житель ЕС и украинец.

Рынок «Казна и политика»:

1. Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФЛП. Министр финансов считает, что надо различать самозанятых ФЛП и работающих как наемные работники в IT-компаниях.

2. Украинцев ждет нововведение при заполнении деклараций. При заполнении декларации украинцам необходимо будет указывать свой уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (УНЗР) и соответствующие номера членов семьи.

3. Налоговикам обещают повысить зарплаты. В следующем году зарплата налоговиков, которые работают в регионах, вырастет с 12700 гривен до 16700 гривен, по центральному аппарату – до 31500 гривен.

Рынок «Энергетика»:

1. Герус рассказал, куда пойдут $3 млрд, которые Газпром выплатит Нафтогазу за победу в арбитраже. Три миллиарда долларов, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей.

2. Все украинские атомные электростанции планируют модернизировать до 2024 года. Государственный Энергоатом подписал соглашение с производителем оборудования для атомных электростанций, компанией «Турбоатом», о проведении модернизации 15 энергоблоков четырех украинских АЭС.

3. Сколько украинцам будет стоить «бум» на возобновляемую энергетику. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды, из-за затягивания в рассмотрении изменений в систему стимулирования развития возобновляемой энергетики, потребителям придется заплатить 42 миллиарда гривен на выплату завышенных «зеленых тарифов» в 2020 году.