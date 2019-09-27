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Нацбанк придумал новый способ снизить ставки по валютным депозитам

Нацбанк придумал новый способ снизить ставки по валютным депозитам

Национальный банк предлагает изменить порядок расчета обязательных нормативов капитала украинских банков. Главная задача, уверяют банкиры, – снизить ставки по валютным вкладам и отучить украинцев копить в долларах.

«Нацбанк продолжает борьбу с долларизацией. По его мнению, лучшая стратегия – создать такие условия на рынке, при которых финучреждениям будет невыгодно привлекать валюту у населения. И они начнут снижать доходность депозитов в долларах и евро», – объяснил UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

У финансистов и сейчас немного способов пристроить привлеченную валюту – кредитовать ею можно только экспортеров. А одним из самых распространенных инструментов вложения остаются валютные ОВГЗ.

Чтобы отбить охоту скупать такие бумаги, Нацбанк хочет изменить формулу расчета норматива адекватности капитала. Точнее, не ее саму, а коэффициенты дисконтирования, которые используются при оценке рисковости активов финучреждения.

Чиновники предлагают применять следующие коэффициенты взвешивания к номинированным в валюте ОВГЗ:

До 1 марта 2020 года – 0.

После 1 марта 2020 года – 0,2.

С 1 марта 2021 года – 0,5.

С 1 марта 2022 года – 1.

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«Фактически, это прямо мотивирует банки избавляться от валютных ОВГЗ. С точки зрения рисков логика НБУ проста: если валюта бумаг не соответствует «родной» валюте эмитента, такие вложения несут повышенные риски. К слову, это соответствует общемировым представлениям», – добавил Невмержицкий.

По материалам УБР
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