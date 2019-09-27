Нацбанк придумал новый способ снизить ставки по валютным депозитам

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Национальный банк предлагает изменить порядок расчета обязательных нормативов капитала украинских банков. Главная задача, уверяют банкиры, – снизить ставки по валютным вкладам и отучить украинцев копить в долларах.
«Нацбанк продолжает борьбу с долларизацией. По его мнению, лучшая стратегия – создать такие условия на рынке, при которых финучреждениям будет невыгодно привлекать валюту у населения. И они начнут снижать доходность депозитов в долларах и евро», – объяснил UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
У финансистов и сейчас немного способов пристроить привлеченную валюту – кредитовать ею можно только экспортеров. А одним из самых распространенных инструментов вложения остаются валютные ОВГЗ.
Чтобы отбить охоту скупать такие бумаги, Нацбанк хочет изменить формулу расчета норматива адекватности капитала. Точнее, не ее саму, а коэффициенты дисконтирования, которые используются при оценке рисковости активов финучреждения.
Чиновники предлагают применять следующие коэффициенты взвешивания к номинированным в валюте ОВГЗ:
До 1 марта 2020 года – 0.
После 1 марта 2020 года – 0,2.
С 1 марта 2021 года – 0,5.
С 1 марта 2022 года – 1.
«Фактически, это прямо мотивирует банки избавляться от валютных ОВГЗ. С точки зрения рисков логика НБУ проста: если валюта бумаг не соответствует «родной» валюте эмитента, такие вложения несут повышенные риски. К слову, это соответствует общемировым представлениям», – добавил Невмержицкий.
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