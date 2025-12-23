Украинцы не спешат тратить деньги: объем вкладов превысил 1 552 млрд грн
По состоянию на 1 декабря 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 552,8 млрд грн, что на 18,0 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В какой валюте хранят средства
Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 декабря 2025 года:
- вклады в национальной валюте — 1021,3 млрд грн (+11,1 млрд грн за ноябрь 2025 года);
- вклады в иностранной валюте — 531,5 млрд грн (+6,9 млрд грн за ноябрь 2025 г.).
Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 декабря 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,7%. Сумма их вкладов составила 181,3 млрд грн.
Структура вкладов по размерам
|Размер вклада, грн
|Вкладчики, %
|Сумма вкладов, %
|до 10 грн
|40,26
|0,00
|от 10 до 200 000 грн
|57,77
|27,22
|от 200 000 до 400 000 грн
|0,98
|12,64
|от 400 000 до 600 000 грн
|0,38
|8,69
|свыше 600 000 грн
|0,61
|51,45
|Итого
|100,00
|100,00
Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:
Напомним, что ранее Finance.ua со ссылкой на НБУ писал, что реальные доходы украинцев растут на фоне повышения зарплат и замедления инфляции. Это позволяет населению активнее экономить средства. В то же время, фиксируется прирост средств населения на текущих счетах и депозитах в банках.
Так, с начала полномасштабного вторжения количество вкладов в банках выросло на 17%, в то время как средний размер увеличился на 63%. Размер гривневых депозитов растет гораздо быстрее, чем валютных.
📢 InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.
Поделиться новостью
Также по теме
Украинцы не спешат тратить деньги: объем вкладов превысил 1 552 млрд грн
Сколько банки выдали ипотечных кредитов
ГНС объяснила, зачем им доступ к банковским счетам украинцев
Больше половины всех депозитов в банках — более 600 тысяч грн
Онлайн-кредиты в Украине: как получить заем быстро и безопасно
Исторический максимум: объем средств, размещенных физлицами в банках