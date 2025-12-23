Украинцы не спешат тратить деньги: объем вкладов превысил 1 552 млрд грн Сегодня 11:03 — Кредит&Депозит

По состоянию на 1 декабря 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 552,8 млрд грн, что на 18,0 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В какой валюте хранят средства

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 декабря 2025 года:

вклады в национальной валюте — 1021,3 млрд грн (+11,1 млрд грн за ноябрь 2025 года);

вклады в иностранной валюте — 531,5 млрд грн (+6,9 млрд грн за ноябрь 2025 г.).

Инфографика: fg.gov.ua

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 декабря 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,7%. Сумма их вкладов составила 181,3 млрд грн.

Структура вкладов по размерам

Размер вклада, грн Вкладчики, % Сумма вкладов, % до 10 грн 40,26 0,00 от 10 до 200 000 грн 57,77 27,22 от 200 000 до 400 000 грн 0,98 12,64 от 400 000 до 600 000 грн 0,38 8,69 свыше 600 000 грн 0,61 51,45 Итого 100,00 100,00

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:

Инфографика: fg.gov.ua

Напомним, что ранее Finance.ua со ссылкой на НБУ писал , что реальные доходы украинцев растут на фоне повышения зарплат и замедления инфляции. Это позволяет населению активнее экономить средства. В то же время, фиксируется прирост средств населения на текущих счетах и ​​депозитах в банках.

Так, с начала полномасштабного вторжения количество вкладов в банках выросло на 17%, в то время как средний размер увеличился на 63%. Размер гривневых депозитов растет гораздо быстрее, чем валютных.

