Украинцы не спешат тратить деньги: объем вкладов превысил 1 552 млрд грн

По состоянию на 1 декабря 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 552,8 млрд грн, что на 18,0 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В какой валюте хранят средства

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 декабря 2025 года:
  • вклады в национальной валюте — 1021,3 млрд грн (+11,1 млрд грн за ноябрь 2025 года);
  • вклады в иностранной валюте — 531,5 млрд грн (+6,9 млрд грн за ноябрь 2025 г.).
Инфографика: fg.gov.ua
Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 декабря 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,7%. Сумма их вкладов составила 181,3 млрд грн.

Структура вкладов по размерам

Размер вклада, грнВкладчики, %Сумма вкладов, %
до 10 грн40,260,00
от 10 до 200 000 грн57,7727,22
от 200 000 до 400 000 грн0,9812,64
от 400 000 до 600 000 грн0,388,69
свыше 600 000 грн0,6151,45
Итого100,00100,00
Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:
Инфографика: fg.gov.ua
Напомним, что ранее Finance.ua со ссылкой на НБУ писал, что реальные доходы украинцев растут на фоне повышения зарплат и замедления инфляции. Это позволяет населению активнее экономить средства. В то же время, фиксируется прирост средств населения на текущих счетах и ​​депозитах в банках.
Так, с начала полномасштабного вторжения количество вкладов в банках выросло на 17%, в то время как средний размер увеличился на 63%. Размер гривневых депозитов растет гораздо быстрее, чем валютных.
📢 InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.
Деньги
