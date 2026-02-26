Кредитование растет два года подряд быстрыми темпами — НБУ Сегодня 09:31 — Кредит&Депозит

Основным двигателем кредитования являются рыночные ссуды

В Украине кредитование растет два года подряд достаточно быстрыми темпами, отметил первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время состоявшейся в Киеве 20 февраля конференции FinYear .

По словам Николайчука, отдельные показатели рекордные с 2014 года. Так, например, за прошлый год чистые гривневые бизнес-кредиты выросли почти на 36%, а в валюте — на 23%.

После десятилетней стагнации в кредитовании показатель проникновения чистых бизнес-кредитов в экономику в 2024 г. возобновил рост, а уже в 2025 г. заметно вырос до 8,7% ВВП.

«Конечно, этот показатель ниже, чем во многих соседних странах. Он существенно ниже, чем в Украине, например, в 2014 году. Однако, когда сравниваются подобные показатели, нужно учитывать, что в 2014 году этот показатель обеспечивал кредитный пузырь, сформированный вследствие существенного инсайдерского кредитования. В то же время банки фактически раздавали кредиты, четко понимая во многих случаях, что эти кредиты не будут возвращаться», — отметил Николайчук.

В настоящее время регулятор фиксирует устойчивый рост кредитования с взвешенным подходом к оценке рисков. Кредитование растет не только в государственных банках, но и в частных с украинским и иностранным капиталом. Заемщиками являются не только государственные компании, но и частные.

В целом в 2025 году основным двигателем кредитования являются именно рыночные займы за пределами государственной поддержки.

«Если смотреть на программу 5−7-9, например, то объем портфеля увеличился всего на 12%. В то время как за пределами этой программы объемы роста кредитов приблизились почти к 50%», — рассказал спикер.

Рыночные ставки по новым гривневым кредитам бизнеса в декабре составляли 15%, а иностранные банки предлагали даже 13,5%. Как свидетельствуют опросы банков, они настроены далее смягчать кредитные стандарты и наращивать кредитование.

Что помогло банкам нарастить кредитование

«По нашему мнению, все это результат усилий по сохранению макрофинансовой устойчивости, реформированию сектора в предыдущие годы и системной работе по развитию кредитования в условиях полномасштабной войны. В частности, через реализацию разработанной в 2024 году совместно с правительством „Стратегии по развитию кредитования“. За полтора года эта стратегия доказала свою эффективность. Мы фактически реализовали первый блок предусмотренных ею мер, в частности, для сфер энергетики и ОПК и территорий устойчивости. Мы усовершенствовали ряд требований к банкам по оценке залога и платежеспособности заемщиков, чтобы упростить кредитные решения», — говорит Николайчук.

Таргетированность кредитования — регионы и направления

Стоит отметить, что государственная поддержка стала более таргетированной, поэтому с середины 2024 года темпы кредитования в прифронтовых регионах сравнялись с другими областями.

Если анализировать кредитование по объемам активов и выручку компаний по регионам, по месту регистрации, то соотношение кредитов к активам в Николаевской, Одесской и Херсонской областях находится на самых высоких уровнях после Киева/Киевской области.

«Наращивается кредитование ОПК. В рамках одобренной правительством в ноябре 2024 года новой программы поддержки для предприятий ОПК предоставлены кредиты на сумму почти 6 млрд грн. В целом, за год портфель чистых гривневых кредитов машиностроения вырос втрое», — поделился данным представитель регулятора.

По словам Николайчука, возрождается консорциумное кредитование. В качестве примера он привел тот факт, что 26 декабря шесть банков государственной и частной собственности объединились для поддержки обороноспособности страны, подписав крупнейшее в истории финансового рынка Украины кредитное консорциумное соглашение на сумму 21,5 млрд грн.

Также активно идет кредитование восстановления энергетики, что очень важно в нынешних условиях. За полтора года в рамках меморандума о возобновлении энергетической инфраструктуры банки обеспечили финансирование проектов более чем на 36 млрд грн.

Дальнейшие планы Нацбанка

Как отметил Николайчук, регулятор понимает, что из-за восстановления экономике еще больше нужна подпитка кредитными ресурсами. Поэтому Национальный банк постоянно работает над стимулами, которые дадут следующий толчок для кредитования.

На прошлой неделе НБУ принял очередной пакет регуляторных изменений, направленных на уменьшение кредитного риска и снижение давления на капитал банков.

«В дальнейшем мы планируем дать банкам более четкие ориентиры для развития проектного финансирования, в частности, для взвешенной оценки долгосрочных перспектив и рисков. Также в планах обновление Стратегии по развитию кредитования. Вопрос в скором времени будет рассмотрен на Совете по финансовой стабильности», — поделился Николайчук.

Что с небанковским финансовым рынком

В этом направлении также идет трансформация. Наиболее заметно продвижение страхового рынка, который очистился от компаний с недостаточным запасом капитала или непрозрачной структурой собственности и получил обновленное законодательство.

Несмотря на высокий уровень неопределенности, объемы активов и страховых премий увеличиваются.

В повестке дня для небанковских финансовых учреждений:

выполнение обновленных условий Национального банка, в том числе формирование технических резервов по обновленной методике для страховщиков;

новые ограничения валютной позиции и обновленные пруденциальные нормативы для кредитных союзов;

ужесточены требования к значительным финансовым компаниям и страховщикам, в частности, к системе корпоративного управления.

