Сколько денег украинцы хранят на банковских счетах Сегодня 08:06 — Кредит&Депозит

Вклады украинцев в банках превысили 1,6 трлн грн

По состоянию на 1 февраля 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 612,9 млрд грн. Это примерно на 234,6 млрд грн больше, чем на аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Структура вкладов по валютам

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 февраля 2026 года:

вклады в гривне — 1057,8 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 555,1 млрд грн.

Структура вкладов по валютам, www.fg.gov.ua

Вклады физических лиц-предпринимателей

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 февраля 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,6%. Сумма их вкладов составила 187,8 млрд. грн.

Распределение депозитов по размеру

Размер вклада, грн. Вклады, % Сумма вкладов, % до 10 грн. 39,99 0,00 от 10 до 200 000 грн. 57,98 26,58 от 200 000 до 600 000 грн. 1,38 20,93 от 600 000 до 1 000 000 грн. 0,31 10,48 от 1 000 000 до 2 000 000 грн. 0,21 12,71 от 2 000 000 до 4 000 000 грн. 0,09 10,47 от 4 000 000 до 5 000 000 грн. 0,01 2,76 свыше 5 000 000 грн. 0,03 16,07 Итого 100,00 100,00

Структура депозитов по срокам

Большинство средств населения размещено на счетах до востребования.

По состоянию на 1 февраля 2026 года:

вклады до востребования — 70,43%;

срочные депозиты — 29,57%.

Срочные вклады распределяются следующим образом:

до 3 месяцев — 17,61%;

от 3 до 6 месяцев — 7,41%;

от 6 месяцев до года — 3,85%;

более года — 0,70%.

Большинство средств населения размещено на счетах до востребования, www.fg.gov.ua

Напомним, ранее Finance.ua писал , что лидером по объему денег населения на счетах остается государственный ПриватБанк: на начало года здесь хранилось 623,8 млрд грн денег физлиц, или 39% всех вкладов частных клиентов в украинских банках. При этом общее количество вкладчиков-физлиц за год почти не изменилось.

На втором месте — государственный Ощадбанк : 12,6 млн. вкладчиков, сумма — 235,7 млрд. гривен, на третьем — частный Универсал Банк: 10,2 млн. вкладчиков, сумма — 141,1 млрд. гривен. Этот банк за год показал наибольший рост вкладов в процентах.

