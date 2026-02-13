Де тримають гроші найбагатші українські вкладники (ТОП-10 у гривні та валюті) Сьогодні 14:02 — Кредит&Депозит

Де тримають гроші найбагатші вкладники

За даними НБУ, на 1 січня 2026 року у 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 72 млн вкладів громадян і ФОПів на загальну суму понад 1,6 трлн грн.

Десятка банків із найбільшими обсягами вкладів фізичних осіб за місяць не змінилася. Про це йдеться у статті Мінфін, ми вибрали основне.

Більшість фінустанов змогли наростити суму залучених від населення коштів.

Хто в лідерах

Лідером за обсягом грошей населення на рахунках залишається державний Приватбанк: на початок року тут зберігалося 623,8 млрд грн грошей фізосіб, або 39% усіх вкладів приватних клієнтів в українських банках. При цьому загальна кількість вкладників-фізосіб за рік майже не змінилася.

На другому місці — державний Ощадбанк: 12,6 млн вкладників, сума — 235,7 млрд гривень, на третьому — приватний Універсал Банк: 10,2 млн вкладників, сума — 141,1 млрд гривень. Цей банк за рік показав найбільше зростання вкладів у відсотках. — державний: 12,6 млн вкладників, сума — 235,7 млрд гривень, на третьому — приватний Універсал Банк: 10,2 млн вкладників, сума — 141,1 млрд гривень. Цей банк за рік показав найбільше зростання вкладів у відсотках.

Райффайзен Банк: кількість вкладників — 3,3 млн, сума — 95,3 млрд гривень, і найбільший банк із українським капіталом 3 місце посідає банк іноземної банківської групи —кількість вкладників — 3,3 млн, сума — 95,3 млрд гривень, і найбільший банк із українським капіталом ПУМБ : кількість вкладників — 3,6 млн, сума — 74,4 млрд гривень.

Валютні вклади

Рейтинг найбільших банків, за розмірами валютних вкладів фізичних осіб, дещо відрізняється. Першу позицію так само утримує державний Приват. А от далі розташування є трохи іншим.

Вклади понад 5 млн гривень

Лідером, за загальною сумою вкладів такого розміру, виступає державний Ощадбанк (2 518 вкладів такого розміру на загальну суму 22,9 млрд гривень).

На другому місці — Приватбанк (2 780 вкладів на 21,2 млрд гривень). ТОП-10 таких банків дивіться в інфографіці нижче:

Нагадаємо, депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%.

Раніше Finance.ua писав, що обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у грудні збільшився на 3,3% до рекордних 1 399,944 млрд гривень.

Як свідчать дані НБУ, гривневі вклади населення у банках за звітний період зросли на 4% до 941,709 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 1,9% до 458,235 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) за звітний період зросли на 12,8% до 1 755,383 млрд гривень.

