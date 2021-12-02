Новости финансов Украины и мира - Finance.ua

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Как вызвать экстренные службы, если отсутствует мобильная связь
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ПриватБанк ввел кредитные каникулы по рассрочкам
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Сегодня 13:48
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Криминал
Сегодня 15:14
Как вызвать экстренные службы, если отсутствует мобильная связь
Сегодня 15:10
ПриватБанк ввел кредитные каникулы по рассрочкам
Сегодня 14:34
Payoneer останавливает работу в России
Сегодня 14:07
Shell обещает отдать украинцам часть прибыли от переработки российской нефти
Сегодня 13:48
Клиенты PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов в поддержку Украины — Федоров
Сегодня 13:32
IBM полностью выходит с рынка РФ
Сегодня 13:01
Кабмин урегулировал выплату 6,5 тыс. грн для тех, кто потерял работу из-за войны, и выделил на это 21,5 млн грн
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В Италии конфисковали имущество российских олигархов на сумму свыше 150 миллионов долларов
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Люди по всему миру бронируют жилье в Украине через Airbnb. Так они жертвуют деньги
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Экономика Украины переведена на военные рельсы, — Минобороны
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Курс рубля в банковских обменниках РФ упал в два раза
Сегодня 11:39
Без Visa и Mastercard: россиянам советуют брать за границу наличные и карточку, которую принимают только 7 стран
Сегодня 11:29
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Сегодня 11:16
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам — глава Еврокомиссии
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Зеленский поговорил с Маском, новые терминалы Starlink приедут в Украину на следующей неделе
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Сегодня 09:12
Центробанк РФ ограничил переводы родственникам за границу до $5000 в месяц
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