Депозити населення оновили історичний рекорд: як мінялися суми з 2021 року (інфографіка)

Депозити населення оновили історичний рекорд: як мінялися суми з 2021 року (інфографіка)

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у грудні збільшився на 3,3% до рекордних 1 399,944 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку

Гривневі вклади населення у банках за звітний період зросли на 4% до 941,709 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 1,9% до 458,235 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) за звітний період зросли на 12,8% до 1 755,383 млрд гривень.

Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у звітному місяці для юросіб збереглася на 10,3%, для фізосіб зросла на 0,1 до 10,6%.

