0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Депозити населення оновили історичний рекорд: як мінялися суми з 2021 року (інфографіка)

Кредит&Депозит
45
Депозити населення оновили історичний рекорд: як мінялися суми з 2021 року (інфографіка)
Депозити населення оновили історичний рекорд: як мінялися суми з 2021 року (інфографіка)
Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у грудні збільшився на 3,3% до рекордних 1 399,944 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку.
Гривневі вклади населення у банках за звітний період зросли на 4% до 941,709 млрд гривень.
Депозити населення оновили історичний рекорд: як мінялися суми з 2021 року (інфографіка)
При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 1,9% до 458,235 млрд гривень.
Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) за звітний період зросли на 12,8% до 1 755,383 млрд гривень.
Читайте також
Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у звітному місяці для юросіб збереглася на 10,3%, для фізосіб зросла на 0,1 до 10,6%.
Місце для вашої реклами
Ми раніше писали, що вигідніше для накопичень. Деталі — в статті:

Депозити чи накопичувальні сервіси: що вибрати у 2026 році

За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниНБУДепозити
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems