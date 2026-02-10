Як українці беруть кредити «єОселя»: хто отримав під 3% та 7% Сьогодні 14:13 — Кредит&Депозит

як беруть житло в кредит

За минулий тиждень за програмою доступних кредитів єОселя українці отримали 275 нових кредитів на суму 618 млн грн.

Про це пише Мінекономіки.

Хто отримав під 3%

100 військовослужбовців та представників сектору безпеки.

13 медиків.

10 педагогів.

3 науковці.

Кредити під 7%

93 українців без власного житла.

52 ВПО.

4 ветерани.

З початку 2026 року скористалися програмою єОселя 951 українець, які отримали пільгових іпотек на суму майже 2 млрд грн.

Регіони

Найбільше кредитів в межах програми надано у Київській області — 88, місті Києві — 55, у Івано-Франківській області — 13.

За типом нерухомості

109 українця отримали кредит на житло першого продажу, з яких 166 об’єктів — на стадії будівництва.

Ще 58 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

Нагадаємо, що програма єОселя також доступна для мешканців прифронтових територій. Програма передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки. Деталі за посиланням

Нещодавно ми писали , що в Україні другий рік поспіль зберігаються високі темпи кредитування. За грудень 2025 року гривневі кредити як бізнесу, так і населенню зросли на третину.

НБУ зафіксував стабільне зростання кредитних портфелів банків. За підсумками грудня 2025 року гривневі кредити бізнесу зросли на 35,6% у річному вимірі, населенню — на 32%. Для порівняння, у 2024 році ці показники становили 21% та 38% відповідно.

