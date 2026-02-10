0 800 307 555
укр
Як українці беруть кредити «єОселя»: хто отримав під 3% та 7%

Кредит&Депозит
62
як беруть житло в кредит
За минулий тиждень за програмою доступних кредитів єОселя українці отримали 275 нових кредитів на суму 618 млн грн.
Про це пише Мінекономіки.

Хто отримав під 3%

  • 100 військовослужбовців та представників сектору безпеки.
  • 13 медиків.
  • 10 педагогів.
  • 3 науковці.
Кредити під 7%

  • 93 українців без власного житла.
  • 52 ВПО.
  • 4 ветерани.
З початку 2026 року скористалися програмою єОселя 951 українець, які отримали пільгових іпотек на суму майже 2 млрд грн.

Регіони

Найбільше кредитів в межах програми надано у Київській області — 88, місті Києві — 55, у Івано-Франківській області — 13.

За типом нерухомості

  • 109 українця отримали кредит на житло першого продажу, з яких 166 об’єктів — на стадії будівництва.
  • Ще 58 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.
Нагадаємо, що програма єОселя також доступна для мешканців прифронтових територій. Програма передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки. Деталі за посиланням.
Нещодавно ми писали, що в Україні другий рік поспіль зберігаються високі темпи кредитування. За грудень 2025 року гривневі кредити як бізнесу, так і населенню зросли на третину.
НБУ зафіксував стабільне зростання кредитних портфелів банків. За підсумками грудня 2025 року гривневі кредити бізнесу зросли на 35,6% у річному вимірі, населенню — на 32%. Для порівняння, у 2024 році ці показники становили 21% та 38% відповідно.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьКредити
Payment systems