Умови «єОселі» стануть жорсткішими: що зміниться з 9 лютого

9 лютого набирають чинності деякі оновлені правила у програмі єОселя

У грудні 2025 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка суттєво оновила правила участі в програмі «єОселя». Зокрема, більш жорсткими стають умови щодо площі та вартості квартир.

Про це розповіла перша заступниця голови правління «Глобус Банку» Олена Дмітрієва.

Що вже змінилося

розширено перелік пільгових категорій — кредити під 3% тепер можуть отримувати військовослужбовці, призвані під час мобілізації. Детально про це ми Частина змін уже набула чинності, зокрема— кредити під 3% тепер можуть отримувати військовослужбовці, призвані під час мобілізації. Детально про це ми писали тут.

Чого очікувати далі

Інша частина новацій починає діяти з 9 лютого 2026 року і передбачає жорсткіші обмеження, які безпосередньо впливатимуть на можливість участі громадян в програмі та параметри житла, що може бути придбане в іпотеку.

Серед таких змін — обмеження щодо наявного житла. Відтепер учасниками програми не можуть бути громадяни, які вже володіють житловою нерухомістю загальною площею 52,5 кв. м — для сім’ї з однієї або двох осіб; додатково 21 кв. м — на кожного наступного члена сім’ї.

«Раніше обмеження у 52,5 кв. м застосовувалося лише до сім’ї з однієї особи, а для кожного наступного члена сім’ї дозволялося мати додаткові 21 кв. м. Тобто, наприклад, сім’я з двох осіб, володіючи квартирою площею до 73,5 кв. м, все одно мала право брати участь у програмі. Відтепер молода сім’я з двох осіб може подати заявку на „єОселю“ лише за умови, що у її власності менше ніж 52,5 кв. м житла», — зауважила банкірка.

Інша новація — обмеження на відчуження житла. Якщо раніше враховувався період 12 місяців, то тепер 36 місяців до дати подання заявки.

«Це означає, що якщо протягом останніх трьох років громадянин продав житло, і сукупна площа проданих об’єктів разом із наявним житлом перевищує нормативну площу, він не зможе стати учасником програми», — підкреслила Дмітрієва.

Крім цього, запроваджуються нові обмеження, які стосуються безпосередньо параметрів житла: площа квартири не має перевищувати нормативну більш ніж на 10%. При цьому встановлено абсолютну межу — не більше 115,5 кв. м, незалежно від кількості членів сім’ї.

Максимальна ціна квадратного метра не може перевищувати граничну вартість більш ніж на 10%. Гранична вартість визначається як опосередкована вартість будівництва житла в регіоні, помножена на коефіцієнт 2 (за даними Міністерства розвитку громад та територій України).

Загальна ціна житла також не може перевищувати граничну вартість більш ніж на 10%. Гранична вартість визначається як добуток граничної вартості 1 кв. м до нормативної площі.

Раніше ми повідомляли , що за підрахунками ЛУН, щоб придбати «однокімнатку» вартістю близько 1,5 млн грн, позичальнику потрібно мати щомісячний сукупний дохід щонайменше 32 тис. грн. Водночас у великих містах через дорожчу нерухомість ця планка може сягати 50−60 тис. грн.

