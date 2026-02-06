Умови «єОселі» стануть жорсткішими: що зміниться з 9 лютого
У грудні 2025 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка суттєво оновила правила участі в програмі «єОселя». Зокрема, більш жорсткими стають умови щодо площі та вартості квартир.
Про це розповіла перша заступниця голови правління «Глобус Банку» Олена Дмітрієва.
Що вже змінилося
Частина змін уже набула чинності, зокрема розширено перелік пільгових категорій — кредити під 3% тепер можуть отримувати військовослужбовці, призвані під час мобілізації. Детально про це ми писали тут.
Чого очікувати далі
Інша частина новацій починає діяти з 9 лютого 2026 року і передбачає жорсткіші обмеження, які безпосередньо впливатимуть на можливість участі громадян в програмі та параметри житла, що може бути придбане в іпотеку.
Серед таких змін — обмеження щодо наявного житла. Відтепер учасниками програми не можуть бути громадяни, які вже володіють житловою нерухомістю загальною площею 52,5 кв. м — для сім’ї з однієї або двох осіб; додатково 21 кв. м — на кожного наступного члена сім’ї.
«Раніше обмеження у 52,5 кв. м застосовувалося лише до сім’ї з однієї особи, а для кожного наступного члена сім’ї дозволялося мати додаткові 21 кв. м. Тобто, наприклад, сім’я з двох осіб, володіючи квартирою площею до 73,5 кв. м, все одно мала право брати участь у програмі. Відтепер молода сім’я з двох осіб може подати заявку на „єОселю“ лише за умови, що у її власності менше ніж 52,5 кв. м житла», — зауважила банкірка.
Інша новація — обмеження на відчуження житла. Якщо раніше враховувався період 12 місяців, то тепер 36 місяців до дати подання заявки.
«Це означає, що якщо протягом останніх трьох років громадянин продав житло, і сукупна площа проданих об’єктів разом із наявним житлом перевищує нормативну площу, він не зможе стати учасником програми», — підкреслила Дмітрієва.
Крім цього, запроваджуються нові обмеження, які стосуються безпосередньо параметрів житла: площа квартири не має перевищувати нормативну більш ніж на 10%. При цьому встановлено абсолютну межу — не більше 115,5 кв. м, незалежно від кількості членів сім’ї.
Максимальна ціна квадратного метра не може перевищувати граничну вартість більш ніж на 10%. Гранична вартість визначається як опосередкована вартість будівництва житла в регіоні, помножена на коефіцієнт 2 (за даними Міністерства розвитку громад та територій України).
Загальна ціна житла також не може перевищувати граничну вартість більш ніж на 10%. Гранична вартість визначається як добуток граничної вартості 1 кв. м до нормативної площі.
Раніше ми повідомляли, що за підрахунками ЛУН, щоб придбати «однокімнатку» вартістю близько 1,5 млн грн, позичальнику потрібно мати щомісячний сукупний дохід щонайменше 32 тис. грн. Водночас у великих містах через дорожчу нерухомість ця планка може сягати 50−60 тис. грн.
