Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив програму технічного співробітництва New Horizons («Нові горизонти»), спрямовану на стимулювання інноваційних інвестицій в агропродовольчу систему України.
Про це повідомила пресслужба банку.
Проєкт має стати ключовим інструментом для відновлення національної економіки та прискорення євроінтеграції агробізнесу, — зауважили в ЄБРР.
Згідно з описом проєкту, програма орієнтована на підтримку бізнесів, що впроваджують передові технології у виробництво продуктів харчування та сільське господарство.
Мета
Ключовими напрямками програми New Horizons є:
- стимулювання інвестицій на основі поєднання галузевої аналітики та мапування можливостей для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень;
- підтримка high-potential сегментів шляхом підтримки таких сфер, як виробництво альтернативних протеїнів і стале інтенсивне сільськогосподарське виробництво.
Крім того, проєкт спрямований на налагодження міжнародної кооперації, зокрема, між українським бізнесом та провідними міжнародними науково-дослідними установами (R&D) для посилення інноваційного потенціалу.
Очікується, що обраним українським підприємствам буде надано послугу аудиту та інноваційного скринінгу для виявлення можливостей модернізації їхніх бізнес-процесів.
Що передбачається
Програма також передбачає огляд відповідності українського агротех-сектору вимогам ЄС щодо безпечності харчових продуктів, сталого розвитку та стандартів цифрової торгівлі.
Результати досліджень та інноваційні можливості будуть представлені українським компаніям під час спеціального заходу з обміну знаннями, що має об’єднати розробників технологій, стартапи та великий агробізнес.
ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році банк спрямував у країну понад EUR8,5 млрд на підтримку енергетичної безпеки, критичної інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі та приватного сектору.
Раніше писали, що з другого лютого Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України відновлює прийом заявок на отримання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства.
