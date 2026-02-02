0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд запустив пакет енергетичної підтримки для бізнесу

Кредит&Депозит
169
Бізнес може отримати кошти на підвищення своєї енергонезалежності
Бізнес може отримати кошти на підвищення своєї енергонезалежності
В умовах регулярних відключень електроенергії держава розширює інструменти підтримки малого та середнього бізнесу. Відсьогодні підприємці, які працюють у соціально важливих сферах, можуть подати заявки на фінансову допомогу та пільгові кредити для підвищення енергостійкості.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Хто може скористатися підтримкою

Програми орієнтовані на малий і середній бізнес, зокрема аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші сервіси першої необхідності. Мета — частково компенсувати витрати на автономне енергозабезпечення та допомогти бізнесу продовжувати роботу під час блекаутів.

Грантова допомога для ФОП

ФОПи 2−3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну допомогу в розмірі від 7500 до 15 000 грн — залежно від кількості персоналу.
Кошти дозволено спрямувати на:
  • купівлю або ремонт генераторів та іншого енергообладнання;
  • акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі;
  • пальне для генераторів;
  • оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.
Програма працює у форматі грантів «Власна справа».
Заявку можна подати онлайн через портал Дія у розділі «Підприємництво» — послуга «Допомога ФОП на енергостійкість».
Читайте також
Перевірка даних відбувається автоматично, а кошти надходять на Дія. Картку через банки-учасники програми: ПриватБанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, абанк та monobank.

Пільгові енергокредити під 0%

Для мікро-, малого та середнього бізнесу також доступні кредити до 10 млн грн під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5−7-9». Різницю процентної ставки банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.
Кредит надається строком до 3 років і може бути використаний на придбання генераційного обладнання, зокрема когенераційних установок, дизельних, бензинових або газових генераторів.
Читайте також
Для участі необхідно відповідати вимогам програми «5−7-9», подати заявку до банку-партнера та пройти кредитну оцінку. Прийом заявок уже відкрили 17 банків, загалом до програми залучать 43 банки, а енергокредити розглядатимуть у пріоритетному порядку.

Навіщо це бізнесу

Урядовий пакет енергетичної підтримки покликаний допомогти підприємствам зберегти робочі місця, забезпечити стабільну роботу сервісів першої необхідності та підвищити стійкість економіки громад у періоди тривалих відключень електроенергії.
Детальні умови енергокредитування та перелік банків доступні за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КредитиБізнесФОП
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems