Уряд запустив пакет енергетичної підтримки для бізнесу 02.02.2026, 17:48 — Кредит&Депозит

Бізнес може отримати кошти на підвищення своєї енергонезалежності

В умовах регулярних відключень електроенергії держава розширює інструменти підтримки малого та середнього бізнесу. Відсьогодні підприємці, які працюють у соціально важливих сферах, можуть подати заявки на фінансову допомогу та пільгові кредити для підвищення енергостійкості.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Хто може скористатися підтримкою

Програми орієнтовані на малий і середній бізнес, зокрема аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші сервіси першої необхідності. Мета — частково компенсувати витрати на автономне енергозабезпечення та допомогти бізнесу продовжувати роботу під час блекаутів.

Грантова допомога для ФОП

ФОПи 2−3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну допомогу в розмірі від 7500 до 15 000 грн — залежно від кількості персоналу.

Кошти дозволено спрямувати на:

купівлю або ремонт генераторів та іншого енергообладнання;

акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі;

пальне для генераторів;

оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Програма працює у форматі грантів «Власна справа».

Заявку можна подати онлайн через портал Дія у розділі «Підприємництво» — послуга «Допомога ФОП на енергостійкість».

Перевірка даних відбувається автоматично, а кошти надходять на Дія. Картку через банки-учасники програми: ПриватБанк , Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, абанк та monobank.

Пільгові енергокредити під 0%

Для мікро-, малого та середнього бізнесу також доступні кредити до 10 млн грн під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5−7-9». Різницю процентної ставки банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

Кредит надається строком до 3 років і може бути використаний на придбання генераційного обладнання, зокрема когенераційних установок, дизельних, бензинових або газових генераторів.

Читайте також Уряд оновив програму страхування бізнесу від воєнних ризиків

Для участі необхідно відповідати вимогам програми «5−7-9», подати заявку до банку-партнера та пройти кредитну оцінку. Прийом заявок уже відкрили 17 банків, загалом до програми залучать 43 банки, а енергокредити розглядатимуть у пріоритетному порядку.

Навіщо це бізнесу

Урядовий пакет енергетичної підтримки покликаний допомогти підприємствам зберегти робочі місця, забезпечити стабільну роботу сервісів першої необхідності та підвищити стійкість економіки громад у періоди тривалих відключень електроенергії.

Детальні умови енергокредитування та перелік банків доступні за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.