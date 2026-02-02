Уряд запустив пакет енергетичної підтримки для бізнесу
В умовах регулярних відключень електроенергії держава розширює інструменти підтримки малого та середнього бізнесу. Відсьогодні підприємці, які працюють у соціально важливих сферах, можуть подати заявки на фінансову допомогу та пільгові кредити для підвищення енергостійкості.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Хто може скористатися підтримкою
Програми орієнтовані на малий і середній бізнес, зокрема аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші сервіси першої необхідності. Мета — частково компенсувати витрати на автономне енергозабезпечення та допомогти бізнесу продовжувати роботу під час блекаутів.
Грантова допомога для ФОП
ФОПи 2−3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну допомогу в розмірі від 7500 до 15 000 грн — залежно від кількості персоналу.
Кошти дозволено спрямувати на:
- купівлю або ремонт генераторів та іншого енергообладнання;
- акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі;
- пальне для генераторів;
- оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.
Програма працює у форматі грантів «Власна справа».
Заявку можна подати онлайн через портал Дія у розділі «Підприємництво» — послуга «Допомога ФОП на енергостійкість».
Перевірка даних відбувається автоматично, а кошти надходять на Дія. Картку через банки-учасники програми: ПриватБанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, абанк та monobank.
Пільгові енергокредити під 0%
Для мікро-, малого та середнього бізнесу також доступні кредити до 10 млн грн під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5−7-9». Різницю процентної ставки банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.
Кредит надається строком до 3 років і може бути використаний на придбання генераційного обладнання, зокрема когенераційних установок, дизельних, бензинових або газових генераторів.
Для участі необхідно відповідати вимогам програми «5−7-9», подати заявку до банку-партнера та пройти кредитну оцінку. Прийом заявок уже відкрили 17 банків, загалом до програми залучать 43 банки, а енергокредити розглядатимуть у пріоритетному порядку.
Навіщо це бізнесу
Урядовий пакет енергетичної підтримки покликаний допомогти підприємствам зберегти робочі місця, забезпечити стабільну роботу сервісів першої необхідності та підвищити стійкість економіки громад у періоди тривалих відключень електроенергії.
Детальні умови енергокредитування та перелік банків доступні за посиланням.
