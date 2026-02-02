0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У 2025 році до банків, що ліквідуються ФГВФО, надійшло майже 5 млрд грн: звідки кошти

Кредит&Депозит
33
У 2025 році до банків, що ліквідуються ФГВФО, надійшло майже 5 млрд грн: звідки кошти
У 2025 році до банків, що ліквідуються ФГВФО, надійшло майже 5 млрд грн: звідки кошти
Протягом 2025 року надходження до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склали 4 930,8 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні ФГВФО.
Усерпні надійшло 1 835,5 млн грн з кореспондентських рахунків до АТ «Промінвестбанк». Тоді Фонд довів приналежність коштів на кореспондентських рахунках «Промінвестбанку», що належав російській держкорпорації «ВЭБ.РФ», державі Україна, вивільнив кошти з-під санкційного блокування і повернув до банку близько 44 мільйонів доларів. Згодом Фонд, відповідно до рішення РНБО, перерахував ці кошти до держбюджету України.
Ще 1486,9 млн грн надійшло до банків в управлінні Фонду від реалізації активів. На аукціонах в системі Прозорро. Продажі значний інтерес викликали активи АТ «Комінвестбанк». Серед результативних були торги з продажу як об’єктів нерухомості, так і права вимоги за кредитами.
Окрім того, 965,5 млн грн банки отримали від доходів за цінними паперами. Також 512,6 млн грн склали надходження від погашення кредитів, ще 31,5 млн грн — від оренди майна.
«Усі кошти, що надходять до банків у ліквідації, — це результат системної та наполегливої роботи Фонду для захисту економічних інтересів держави та кредиторів на всіх етапах — від управління активами до судово-позовної діяльності. Зазначені джерела надходжень формують реальну фінансову базу для розрахунків із кредиторами: що більше коштів вдається акумулювати на рахунках банків, то вищим є рівень задоволення їхніх вимог і швидшими темпи розрахунків», — пояснює директор фінансовий Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко.

Лідери за сумою надходжень у 2025 році:

  • АТ «Промінвестбанк» — 1953,0 млн грн;
  • АТ «МР Банк» — 1411,3 млн грн;
  • АТ «Баанк Січ» — 365,3 млн грн;
  • АТ «АКБ «Конкорд» — 313,1 млн грн;
  • ПАТ «БАНК «Фінанси іта кредит» — 261,3 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems