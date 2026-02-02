У 2025 році до банків, що ліквідуються ФГВФО, надійшло майже 5 млрд грн: звідки кошти Сьогодні 09:33 — Кредит&Депозит

У 2025 році до банків, що ліквідуються ФГВФО, надійшло майже 5 млрд грн: звідки кошти

Протягом 2025 року надходження до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склали 4 930,8 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні ФГВФО.

Усерпні надійшло 1 835,5 млн грн з кореспондентських рахунків до АТ «Промінвестбанк». Тоді Фонд довів приналежність коштів на кореспондентських рахунках «Промінвестбанку», що належав російській держкорпорації «ВЭБ.РФ», державі Україна, вивільнив кошти з-під санкційного блокування і повернув до банку близько 44 мільйонів доларів. Згодом Фонд, відповідно до рішення РНБО, перерахував ці кошти до держбюджету України.

Ще 1486,9 млн грн надійшло до банків в управлінні Фонду від реалізації активів. На аукціонах в системі Прозорро. Продажі значний інтерес викликали активи АТ «Комінвестбанк». Серед результативних були торги з продажу як об’єктів нерухомості, так і права вимоги за кредитами.

Окрім того, 965,5 млн грн банки отримали від доходів за цінними паперами. Також 512,6 млн грн склали надходження від погашення кредитів, ще 31,5 млн грн — від оренди майна.

«Усі кошти, що надходять до банків у ліквідації, — це результат системної та наполегливої роботи Фонду для захисту економічних інтересів держави та кредиторів на всіх етапах — від управління активами до судово-позовної діяльності. Зазначені джерела надходжень формують реальну фінансову базу для розрахунків із кредиторами: що більше коштів вдається акумулювати на рахунках банків, то вищим є рівень задоволення їхніх вимог і швидшими темпи розрахунків», — пояснює директор фінансовий Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко.

Лідери за сумою надходжень у 2025 році:

АТ «Промінвестбанк» — 1953,0 млн грн;

АТ «МР Банк» — 1411,3 млн грн;

АТ «Баанк Січ» — 365,3 млн грн;

АТ «АКБ «Конкорд» — 313,1 млн грн;

ПАТ «БАНК «Фінанси іта кредит» — 261,3 млн грн.

