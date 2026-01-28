Підприємці погасили понад мільярд гривень за програмою реструктуризації кредитів ФГВФО Сьогодні 14:31 — Кредит&Депозит

З початку 2022 року позичальники погасили понад 1 млрд грн

З початку повномасштабного вторгнення реструктуризація кредитів стала одним із ключових механізмів підтримки позичальників і водночас інструментом повернення коштів для банків, що перебувають у ліквідації.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Скільки погасили за програмами реструктуризації

Від початку повномасштабної війни суб’єкти господарювання — позичальники банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, погасили понад 1 млрд грн у межах програм реструктуризації кредитів.

Загалом з 2022 року надходження від погашення кредитів за цими програмами до банків, що ліквідуються Фондом, склали 1436,5 млн грн.

Реструктуризація як партнерський формат взаємодії

У Фонді наголошують, що реструктуризація дозволяє поєднати інтереси бізнесу та банків у ліквідації, створюючи прогнозовані умови для обох сторін.

Основні переваги реструктуризації для позичальників

Для бізнесу реструктуризація боргу має низку практичних переваг, зокрема:

збереження позитивної кредитної історії;

зрозумілий і прогнозований графік погашення;

можливість уникнути продажу кредиту іншому кредитору;

зменшення ризику судових спорів щодо стягнення заборгованості.

Станом на сьогодні понад 98% суб’єктів господарювання, які звернулися до банків у ліквідації з заявами на реструктуризацію, отримали позитивне рішення. При цьому понад 93% таких позичальників виконують умови погашення боргу.

Спрощені умови для фізичних осіб

Для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Строк дії цих умов продовжено до 31 серпня 2026 року.

Для фізичних осіб застосовується ставка 0,001% річних і комісія в розмірі 1 копійки за умови щомісячного погашення:

від 10 тис. грн — за іпотечними кредитами;

від 1 тис. грн — за іншими кредитами;

від 5 тис. грн — за картковими кредитами з боргом понад 100 тис. грн.

Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом усього періоду ліквідації банку. Якщо ж заборгованість не буде погашена повністю, залишок за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.

Для приєднання до програми фізична особа має подати заяву до банку та здійснити платіж у рахунок погашення боргу відповідно до встановлених умов.

Умови для юридичних осіб та ФОП

Для юридичних осіб і ФОП із серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації. Вони передбачають перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення основної суми боргу, а також процентів і комісій у межах процедури ліквідації банку.

Процентна ставка залежить від строку реструктуризації:

до 18 місяців — 0,1% річних;

19−24 місяці — 3%;

понад два роки — 5%.

Строк реструктуризації визначається за клопотанням клієнта, але повне погашення боргу має відбутися не пізніше ніж за шість місяців до завершення ліквідації банку.

Юридичним особам і ФОП рекомендують звернутися до банку-кредитора для консультації щодо необхідних документів і подальших кроків для оформлення реструктуризації.

