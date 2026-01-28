Підприємці погасили понад мільярд гривень за програмою реструктуризації кредитів ФГВФО
З початку повномасштабного вторгнення реструктуризація кредитів стала одним із ключових механізмів підтримки позичальників і водночас інструментом повернення коштів для банків, що перебувають у ліквідації.
Про це повідомила пресслужба ФГВФО.
Скільки погасили за програмами реструктуризації
Від початку повномасштабної війни суб’єкти господарювання — позичальники банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, погасили понад 1 млрд грн у межах програм реструктуризації кредитів.
Загалом з 2022 року надходження від погашення кредитів за цими програмами до банків, що ліквідуються Фондом, склали 1436,5 млн грн.
Реструктуризація як партнерський формат взаємодії
У Фонді наголошують, що реструктуризація дозволяє поєднати інтереси бізнесу та банків у ліквідації, створюючи прогнозовані умови для обох сторін.
Основні переваги реструктуризації для позичальників
Для бізнесу реструктуризація боргу має низку практичних переваг, зокрема:
- збереження позитивної кредитної історії;
- зрозумілий і прогнозований графік погашення;
- можливість уникнути продажу кредиту іншому кредитору;
- зменшення ризику судових спорів щодо стягнення заборгованості.
Станом на сьогодні понад 98% суб’єктів господарювання, які звернулися до банків у ліквідації з заявами на реструктуризацію, отримали позитивне рішення. При цьому понад 93% таких позичальників виконують умови погашення боргу.
Спрощені умови для фізичних осіб
Для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Строк дії цих умов продовжено до 31 серпня 2026 року.
Для фізичних осіб застосовується ставка 0,001% річних і комісія в розмірі 1 копійки за умови щомісячного погашення:
- від 10 тис. грн — за іпотечними кредитами;
- від 1 тис. грн — за іншими кредитами;
- від 5 тис. грн — за картковими кредитами з боргом понад 100 тис. грн.
Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом усього періоду ліквідації банку. Якщо ж заборгованість не буде погашена повністю, залишок за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.
Для приєднання до програми фізична особа має подати заяву до банку та здійснити платіж у рахунок погашення боргу відповідно до встановлених умов.
Умови для юридичних осіб та ФОП
Для юридичних осіб і ФОП із серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації. Вони передбачають перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення основної суми боргу, а також процентів і комісій у межах процедури ліквідації банку.
Процентна ставка залежить від строку реструктуризації:
- до 18 місяців — 0,1% річних;
- 19−24 місяці — 3%;
- понад два роки — 5%.
Строк реструктуризації визначається за клопотанням клієнта, але повне погашення боргу має відбутися не пізніше ніж за шість місяців до завершення ліквідації банку.
Юридичним особам і ФОП рекомендують звернутися до банку-кредитора для консультації щодо необхідних документів і подальших кроків для оформлення реструктуризації.
Поділитися новиною
Також за темою
Підприємці погасили понад мільярд гривень за програмою реструктуризації кредитів ФГВФО
Іпотека під 3% запрацювала для всіх військових
Де українці вважають безпечним зберігати гроші — опитування (інфографіка)
Банки планують нарощувати кредитування — опитування НБУ
Іпотека в Україні: обсяги, ставки та регіони у листопаді
Банки-банкрути у 2025 році виплатили кредиторам понад 3,7 млрд грн