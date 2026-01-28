0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Підприємці погасили понад мільярд гривень за програмою реструктуризації кредитів ФГВФО

Кредит&Депозит
0
З початку 2022 року позичальники погасили понад 1 млрд грн
З початку 2022 року позичальники погасили понад 1 млрд грн
З початку повномасштабного вторгнення реструктуризація кредитів стала одним із ключових механізмів підтримки позичальників і водночас інструментом повернення коштів для банків, що перебувають у ліквідації.
Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Скільки погасили за програмами реструктуризації

Від початку повномасштабної війни суб’єкти господарювання — позичальники банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, погасили понад 1 млрд грн у межах програм реструктуризації кредитів.
Підприємці погасили понад мільярд гривень за програмою реструктуризації кредитів ФГВФО
Загалом з 2022 року надходження від погашення кредитів за цими програмами до банків, що ліквідуються Фондом, склали 1436,5 млн грн.

Реструктуризація як партнерський формат взаємодії

У Фонді наголошують, що реструктуризація дозволяє поєднати інтереси бізнесу та банків у ліквідації, створюючи прогнозовані умови для обох сторін.

Основні переваги реструктуризації для позичальників

Для бізнесу реструктуризація боргу має низку практичних переваг, зокрема:
  • збереження позитивної кредитної історії;
  • зрозумілий і прогнозований графік погашення;
  • можливість уникнути продажу кредиту іншому кредитору;
  • зменшення ризику судових спорів щодо стягнення заборгованості.
Станом на сьогодні понад 98% суб’єктів господарювання, які звернулися до банків у ліквідації з заявами на реструктуризацію, отримали позитивне рішення. При цьому понад 93% таких позичальників виконують умови погашення боргу.

Спрощені умови для фізичних осіб

Для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Строк дії цих умов продовжено до 31 серпня 2026 року.
Для фізичних осіб застосовується ставка 0,001% річних і комісія в розмірі 1 копійки за умови щомісячного погашення:
  • від 10 тис. грн — за іпотечними кредитами;
  • від 1 тис. грн — за іншими кредитами;
  • від 5 тис. грн — за картковими кредитами з боргом понад 100 тис. грн.
Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом усього періоду ліквідації банку. Якщо ж заборгованість не буде погашена повністю, залишок за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.
Читайте також
Для приєднання до програми фізична особа має подати заяву до банку та здійснити платіж у рахунок погашення боргу відповідно до встановлених умов.

Умови для юридичних осіб та ФОП

Для юридичних осіб і ФОП із серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації. Вони передбачають перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення основної суми боргу, а також процентів і комісій у межах процедури ліквідації банку.
Процентна ставка залежить від строку реструктуризації:
  • до 18 місяців — 0,1% річних;
  • 19−24 місяці — 3%;
  • понад два роки — 5%.
Строк реструктуризації визначається за клопотанням клієнта, але повне погашення боргу має відбутися не пізніше ніж за шість місяців до завершення ліквідації банку.
Юридичним особам і ФОП рекомендують звернутися до банку-кредитора для консультації щодо необхідних документів і подальших кроків для оформлення реструктуризації.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems