Банки планують нарощувати кредитування

Банки зберегли оптимістичні настрої стосовно розвитку кредитування.

Про це свідчать результати Опитування про умови банківського кредитування за ІV квартал 2025 року, пише НБУ.

Понад три чверті з них планують збільшити кредитування бізнесу, а баланс відповідей про зростання обсягів кредитування домогосподарств став найвищим з початку 2021 року.

На думку респондентів, якість корпоративних кредитів упродовж наступного року не зміниться, однак можливе певне погіршення якості портфеля домогосподарств.

Попит на кредити бізнесу

Впродовж ІV кварталу та загалом 2025 року він зростав. Банки очікують на збільшення попиту на всі види корпоративних кредитів і в I кварталі 2026 року.

Попит населення на кредити

Також зростав, зокрема на споживчі позики (з ІІ кварталу 2023 року). У перші три місяці 2026 року банки очікують на зростання попиту як на іпотечні, так і на споживчі кредити.

Боргове навантаження підприємств респонденти оцінили як середнє, домогосподарств — як низьке.

Конкуренція між банками та достатня капіталізація сприяли певному пом’якшенню кредитних стандартів для бізнесу. У січні — березні банки й надалі планують пом’якшувати кредитні стандарти.

Рівень схвалення заявок для кредитів підприємствам зростав три квартали поспіль для всіх видів позик бізнесу, крім валютних.

Банки також послабили кредитні стандарти для іпотеки та споживчих позик. Пом’якшення стандартів для споживчих позик триває вже три роки поспіль.

Висновки

Згідно з очікуваннями банків у I кварталі триватиме пом’якшення кредитних стандартів на споживчі позики, водночас стандарти іпотеки не зміняться.

Рівень схвалення заявок на споживчі кредити зріс, а на іпотеку — не змінився. У IV кварталі, як і впродовж всього 2025 року, найбільше зріс кредитний ризик. У перші три місяці 2026 року респонденти очікують на посилення передусім ризику ліквідності та кредитного ризику.

Довідка Finance.ua:

У 2025 році державна програма «єОселя» фактично зберегла статус головного інструменту іпотечного кредитування в Україні. Комерційні іпотечні програми банків використовуються лише для незначної частки угод.

Неплатоспроможні банки, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 2025 рік спрямували значні кошти на розрахунки з кредиторами. Загальна сума виплат перевищила 3,7 млрд грн, при цьому близько 1,5 млрд грн отримала держава.

Експерти кажуть, що 2026 році дохідність за гривневими вкладами залежатиме насамперед від монетарної політики НБУ, яка своєю чергою спиратиметься на реальний стан економіки в країні, на безпекову ситуацію тощо.

