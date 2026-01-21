Депозити юридичних осіб планують гарантувати до €100 тис. — ФГВФО Сьогодні 15:05 — Кредит&Депозит

Під час дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення гарантія для фізичних осіб становить 100% коштів.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) планує розширити систему гарантій і на депозити юридичних осіб. Максимальна гарантована сума становитиме 100 тис. євро.

Про це розповіла директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай, передає Фінансовий клуб.

«Гарантування буде поширене на вклади юридичних осіб, зокрема на залишки коштів на рахунках, з обмеженням суми до 100 тис. євро та її уніфікацією. Тобто і для фізичних осіб, і для ФОПів, і для юридичних осіб гарантія становитиме 100 тис. євро», — сказала вона.

Водночас відповідний законопроєкт ще не підготовлений. За словами Білай, внески до Фонду від юридичних осіб надходитимуть, проте розраховуватимуться за іншою методикою.

Наразі українські банки сплачують внески до ФГВФО із загального обсягу депозитів. З урахуванням ризиків цільовий фонд становить 2,8% від загальної гарантованої суми, тобто від обсягу депозитів у системі. Під час дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення гарантія для фізичних осіб становить 100% коштів.

Європейський досвід та плани України

«У Європі підхід дещо інший: спочатку в країні оцінюється обсяг ризиків, які необхідно покрити, і вже від цього, за ризик-орієнтованим підходом, визначається сума внесків для кожного банку. Ми також до цього перейдемо, але не раніше вступу України до ЄС. Наразі це планується до 2030 року», — зазначила Ольга Білай.

Після війни гарантована сума для фізичних осіб становитиме 600 тис. грн, що значно менше за 100 тис. євро.

Фонд провів попередні розрахунки і дійшов висновку, що може покрити ризики для юридичних осіб у межах 100 тис. євро без додаткових внесків від банківської системи.

На думку очільниці ФГВФО, для великих корпоративних клієнтів сума 100 тис. євро не є критичною, проте для малого та середнього бізнесу гарантія збереження цих коштів має велике значення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в 2025 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив 352,8 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку. Фонд розрахувався з усіма вкладниками банків, виведення з ринку яких розпочалось після 24 лютого 2022 року, які звернулись по виплати.

