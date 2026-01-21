У 2025 році вкладникам ліквідованих банків виплатили понад 350 млн грн відшкодування Сьогодні 07:13 — Кредит&Депозит

Фонд розрахувався з усіма вкладниками банків, виведення з ринку яких розпочалось після 24 лютого 2022 року.

У 2025 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив 352,8 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Виплати вкладникам банків у 2025 році

Фонд розрахувався з усіма вкладниками банків, виведення з ринку яких розпочалось після 24 лютого 2022 року, які звернулись по виплати.

У 2025 році найбільші суми гарантованого відшкодування отримали вкладники АТ «Комінвестбанк» та АТ «РВС Банк». Строки виплат за цими банками припали саме на цей період. Зокрема, клієнтам АТ «РВС Банк» Фонд перерахував 96,6 млн грн, що становить 100% гарантованих сум.

Заступник директора-розпорядника ФГВФО Роман Козій зазначив, що Фонд здійснює виплати вкладникам навіть у періоди пікового навантаження.

За його словами, у 2025 році найбільші обсяги відшкодувань припали на вкладників АТ «Комінвестбанк» та АТ «РВС Банк», щодо яких відповідно до законодавства настали строки гарантованих виплат. Водночас Фонд розпочинає виплати раніше встановлених строків — на 12−15-й робочий день з моменту початку виведення банку з ринку.

Протягом грудня 2025 року Фонд гарантування виплатив вкладникам банків, що перебувають у процесі ліквідації, 68,4 млн грн.

Виплати вкладникам у розрізі банків протягом грудня 2025 року

Назва банку, що ліквідується Сума (тис. грн) Дельта Банк 0,21 Фінанси та кредит 5,92 Банк «Богуслав» 0,54 МР Банк 125,43 Мегабанк 532,43 Банк Січ 8,36 Банк Форвард 799,82 Конкорд 10,46 РВС Банк 66925,13 Усього 68408,31

Загальний обсяг відшкодувань

З моменту заснування Фонду загальна сума виплат гарантованого відшкодування становить майже 105,1 млрд грн. Відшкодування отримали 96,1% вкладників банків.

На час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.

Фонд здійснює виплати виключно за рахунок власних ресурсів. Станом на 31 грудня 2025 року обсяг коштів ФГВФО становив 50,62 млрд грн.

