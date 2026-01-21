0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У 2025 році вкладникам ліквідованих банків виплатили понад 350 млн грн відшкодування

Кредит&Депозит
37
Фонд розрахувався з усіма вкладниками банків, виведення з ринку яких розпочалось після 24 лютого 2022 року.
Фонд розрахувався з усіма вкладниками банків, виведення з ринку яких розпочалось після 24 лютого 2022 року.
У 2025 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив 352,8 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку.
Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Виплати вкладникам банків у 2025 році

Фонд розрахувався з усіма вкладниками банків, виведення з ринку яких розпочалось після 24 лютого 2022 року, які звернулись по виплати.
У 2025 році найбільші суми гарантованого відшкодування отримали вкладники АТ «Комінвестбанк» та АТ «РВС Банк». Строки виплат за цими банками припали саме на цей період. Зокрема, клієнтам АТ «РВС Банк» Фонд перерахував 96,6 млн грн, що становить 100% гарантованих сум.
Заступник директора-розпорядника ФГВФО Роман Козій зазначив, що Фонд здійснює виплати вкладникам навіть у періоди пікового навантаження.
За його словами, у 2025 році найбільші обсяги відшкодувань припали на вкладників АТ «Комінвестбанк» та АТ «РВС Банк», щодо яких відповідно до законодавства настали строки гарантованих виплат. Водночас Фонд розпочинає виплати раніше встановлених строків — на 12−15-й робочий день з моменту початку виведення банку з ринку.
Протягом грудня 2025 року Фонд гарантування виплатив вкладникам банків, що перебувають у процесі ліквідації, 68,4 млн грн.

Виплати вкладникам у розрізі банків протягом грудня 2025 року

Назва банку, що ліквідуєтьсяСума (тис. грн)
Дельта Банк0,21
Фінанси та кредит5,92
Банк «Богуслав»0,54
МР Банк125,43
Мегабанк532,43
Банк Січ8,36
Банк Форвард799,82
Конкорд10,46
РВС Банк66925,13
Усього68408,31

Загальний обсяг відшкодувань

З моменту заснування Фонду загальна сума виплат гарантованого відшкодування становить майже 105,1 млрд грн. Відшкодування отримали 96,1% вкладників банків.
На час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.
Фонд здійснює виплати виключно за рахунок власних ресурсів. Станом на 31 грудня 2025 року обсяг коштів ФГВФО становив 50,62 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems