Які гранти може отримати бізнес та ветерани в Україні: суми та умови

Гранти для бізнесу та ветеранів

В умовах повномасштабної війни гранти стали одним з ключових інструментів підтримки економіки в Україні. Держава, міжнародні партнери та профільні фонди спрямовують кошти на запуск і розвиток бізнесу, створення робочих місць та реінтеграцію ветеранів у цивільне життя через підприємництво.

На сьогодні в Україні діють десятки програм — від мікрогрантів для старту власної справи до мільйонних інвестицій у виробництво, інновації та ветеранський бізнес.

У цьому матеріалі Finance.ua зібрав актуальні грантові можливості для бізнесу та ветеранів із поясненням сум, умов і практичних нюансів подавання заявок.

Підтримка бізнесу та ветеранів в умовах повномасштабної війни

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну держава суттєво переглянула підходи до економічної політики, зробивши грантову підтримку одним із ключових інструментів відновлення та розвитку. Те, що раніше існувало у форматі поодиноких ініціатив, поступово перетворилося на цілісну систему економічного стимулювання, у межах якої запуск або масштабування бізнесу дедалі частіше починається не з кредитів, а з безповоротного фінансування.

Держава, міжнародні донори та профільні фонди фактично сформували паралельну економіку розвитку, орієнтовану на створення робочих місць, відновлення підприємництва та посилення стійкості громад і країни загалом. Окремий, стратегічно важливий напрям цієї політики — гранти для ветеранів і членів їхніх сімей, які розглядаються не як форма соціальної допомоги, а як інструмент довгострокової реінтеграції в цивільне життя через власну справу.

Грантові програми для бізнесу в Україні

2026 року грантове фінансування залишається одним із ключових інструментів підтримки малого і середнього бізнесу в Україні.

«Власна справа»

«Власна справа» — це державна грантова програма в Україні (в межах проєкту «Зроблено в Україні». — Ред.), що надає мікрогранти на старт або розвиток бізнесу.

2026 року держава підвищила базові розміри мікрогрантів у межах програми «Власна справа»:

до 100 тис. грн — без створення робочих місць;

до 200 тис. грн — за умови створення одного робочого місця;

до 350 тис. грн — за створення двох робочих місць.

Для підприємців, які працюють або планують працювати у прифронтових регіонах, діють підвищені ліміти фінансування:

до 300 тис. грн — за створення одного робочого місця;

до 500 тис. грн — за створення двох і більше робочих місць.

Молоді люди віком від 18 до 25 років можуть отримати грант до 200 тис. грн на відкриття власної справи без обов’язкової вимоги щодо створення робочих місць.

У Держслужбі зайнятості нагадують про грант для креативної сфери або дошкільної освіти:

100 тис. грн — для фрилансерів-ФОПів;

200 тис. грн — у разі створення 1 робочого місця;

500 тис. грн — у разі створення 2 робочих місць;

до 1 млн грн — у разі створення 4 робочих місць, досвід роботи — 12 місяців та співфінансування 30% вартості проєкту.

Інструкція з отримання послуги. Скриншот / diia.gov.ua

Переглянути усі строки подання заяв на отримання грантів можна за цим посиланням. А подати заявку тут

Гранти на світло для бізнесу

Підприємці зможуть отримати кошти на генератори та зарядні станції, щоб працювати й надавати послуги українцям навіть під час знеструмлень та блекаутів. Грантова допомога доступна в межах програми «Власна справа».

Держава надаватиме одноразову грошову допомогу, яку можна використати винятково на забезпечення резервного або автономного живлення:

генератори та їхні складові;

акумулятори та системи накопичення енергії;

інвертори, зарядні пристрої, зарядні станції;

сонячні панелі та супутні елементи;

стабілізатори напруги, пристрої захисту та комутації;

кабельно-провідникова продукція, елементи підключення, комплекти монтажу та підключення;

пальне для роботи енергообладнання;

комунальні послуги з електропостачання;

послуги з встановлення енергообладнання;

послуги з ремонту енергообладнання.

Кошти мають чітке цільове призначення — щоб бізнес міг працювати навіть тоді, коли зникає світло.

Грант на світло, джерело фото: pixabay

Для кого:

ФОПи 2 або 3 групи;

дата реєстрації ФОП 1 грудня 2025 або раніше;

наявні наймані працівники;

відсутність заборгованості за сплатою ЄСВ за найманих працівників станом на 26 січня 2026;

основний КВЕД станом на 26 січня 2026 належить до дозволених.

Сума:

Розмір допомоги залежатиме від кількості найманих працівників. Логіка проста: чим більше робочих місць — тим більша підтримка:

1 працівник — 7 500 грн;

2 працівники — 9 тис. грн;

3 працівники — 10 500 грн;

4 працівники — 12 тис. грн;

5 працівників — 13 500 грн;

6+ працівників — 15 тис. грн.

Дедлайн: 31 березня 2026 року.

Подати заявку можна за цим посиланням

Гранти для переробки та відновлення

В Україні від 2 березня стартувало приймання заявок на гранти для переробної промисловості та на відновлення. Йдеться про допомогу від держави у рамках політики «Зроблено в Україні».

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, бізнес може отримати фінансування як на розвиток і масштабування виробництва, так і на відновлення обладнання після ворожих обстрілів.

Грант на розвиток можна використати на придбання, доставку, монтаж та запуск виробничого обладнання; дослідження для запуску нової продукції (R&D).

Підприємства, які вирощують багаторічні культури (КВЕД 01.2) та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі (ДАР), в межах програми також можуть отримати грант на закупівлю обладнання для після урожайної обробки агропродукції.

Кошти гранту на відновлення можна спрямувати на закупівлю та запуск нового обладнання, необхідного для відновлення роботи постраждалого підприємства.

Загальні умови:

Фінансування надається на умовах співфінансування держави та заявника:

50 % на 50% — базові умови;

70 % на 30% — у разі закупівлі обладнання виключно українського виробництва;

80 % на 20% — грант на відновлення, а також на розвиток для підприємств прифронтових і деокупованих територій, виробників БПЛА та друкарень.

Максимальна сума гранту:

до 8 млн грн — на розвиток;

до 16 млн грн — на відновлення (але не більше підтверджених збитків).

Отримання грантів на розвиток і відновлення передбачає створення щонайменше 5 робочих місць. Також заявник упродовж 3 років має сплатити обсяг податків та зборів, не менших за суму отриманого гранту.

Підприємства, які успішно виконали умови програми, можуть повторно подати заявку за три роки (від моменту отримання грантових коштів).

Як подати заявку на грант через «Дію»

Процес оформлення відбувається онлайн, хвилями по два тижні кожна. Підприємець має авторизуватися на порталі «Дія», заповнити заявку та додати детальний бізнес-план. Для фінансування на відновлення додатково потрібен витяг з ЄРДР та офіційний звіт експерта про оцінку збитків.

Далі заявку перевіряє уповноважений банк ( Ощадбанк або Укрексімбанк). Фахівці аналізують ділову репутацію, наявність податкових боргів та життєздатність бізнес-плану. Представник банку також може відвідати виробництво особисто.

Фінальне рішення ухвалюють Мінекономіки та Державна служба зайнятості протягом 20 робочих днів після закінчення хвилі подавання. Гроші надходять на рахунок орієнтовно за 1−1,5 місяця, після того, як підприємець протягом 10 днів внесе свою частку співфінансування.

Довідка Finance.ua Загалом за час дії програми (липень 2022 року) видано 1 316 грантів на загальну суму 6,7 млрд грн.

Гранти для ММСП у секторах бджільництва, швейного виробництва та пекарства

Проєкт Remarket надає підтримку підприємствам, що працюють у секторах бджільництва, швейного виробництва та пекарства, з метою покращити доступ до ринку, посилити бізнес-потенціал та підвищити фінансову стійкість. Проєкт спрямований на підтримку сталого розвитку бізнесів і сприяння економічному відновленню в Україні.

ММСП повинні працювати в одному з таких секторів:

бджільництво: бізнеси з практичним досвідом, зокрема ті, що займаються виробництвом меду, його переробкою, виготовленням супутньої продукції або розвитком каналів збуту з метою підвищення доходів і стійкості;

бізнеси з практичним досвідом, зокрема ті, що займаються виробництвом меду, його переробкою, виготовленням супутньої продукції або розвитком каналів збуту з метою підвищення доходів і стійкості; швейна промисловість: бізнес, орієнтований на виробництво продукції для продажу та спроможний підвищувати якість виробів, розширювати асортимент або лінійку продукції, переходити від одиничних замовлень до стабільних контрактів, працювати з брендингом, упаковкою або стандартизацією (де релевантно);

бізнес, орієнтований на виробництво продукції для продажу та спроможний підвищувати якість виробів, розширювати асортимент або лінійку продукції, переходити від одиничних замовлень до стабільних контрактів, працювати з брендингом, упаковкою або стандартизацією (де релевантно); пекарство: бізнес з практичним досвідом, орієнтований на регулярне виробництво хлібобулочних та/або кондитерських виробів з метою продажу (не разові замовлення або домашнє хобі);

бізнес з практичним досвідом, орієнтований на регулярне виробництво хлібобулочних та/або кондитерських виробів з метою продажу (не разові замовлення або домашнє хобі); суміжні сфери діяльності: до участі допускаються підприємства, що працюють у суміжних секторах із цільовими, за умови, що не менше ніж 25 % доходу бізнесу прямо повʼязано з товарами або послугами цільового сектору.

Грант для пекарства, джерело фото: pixabay

Для кого:

Одеська, Львівська, Хмельницька, Заявники повинні бути зареєстровані та здійснювати діяльність в одній з таких областей: Дніпро пе т ро вська Івано-Франківська області.

Заявники повинні бути зареєстровані та здійснювати діяльність протягом щонайменше 6 місяців в одному з відповідних секторів, мати необхідні дозволи та кваліфікований персонал з відповідним досвідом, щоб продемонструвати досвід ділової діяльності та присутність на ринку.

Особлива увага приділяється підприємцям з найбільш вразливих груп: жінок, молоді, людей похилого віку, ветеранів, осіб з інвалідністю та етнічних меншин. Хоча заявки від цих груп матимуть певний пріоритет, основним критерієм відбору буде життєздатність бізнесу і його позитивний вплив на цільову галузь.

Сума:

Пропонуються такі види грантів:

мікрогранти для розвитку бізнесу до 237 тис. грн (до оподаткування) — цільові мікрогранти для чинних активних бізнесів, які вже працюють на ринку та хочуть зробити наступний крок — покращення продукту, підвищення продуктивності. Грант підтримує конкретні кроки розвитку, а не покриття щоденних витрат;

малі гранти для масштабування бізнесу до 950 тис. грн (до оподаткування) — цільові малі гранти для амбітних бізнесів, готових до масштабування: розширення діяльності, виходу на нові ринки та створення і підтримку робочих місць. Інструмент передбачає інвестиційний підхід і відповідальність за результати.

Грант 150 тис. доларів на підтримку середнього агробізнесу для агропідприємств

Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps за підтримки Фонду Говарда Г.

Баффета надає можливість отримати грант в середньому розмірі 150 тис. доларів (у гривневому еквіваленті) в межах програми підтримки сільського господарства України для середніх агропідприємств та суміжного бізнесу, що постраждали внаслідок війни.

Грант для агробізнесу, джерело фото: pixabay

Метою програми є відновлення критично важливих бізнесів у сільській місцевості, які забезпечують життєдіяльність фермерських домогосподарств, створюють робочі місця, генерують податки для місцевих бюджетів, сприяють продовольчій безпеці та підтримують сільськогосподарську інфраструктуру.

Надана допомога дозволить замінити пошкоджену техніку, обладнання, будівлі та інші ресурси, необхідні для відновлення стабільної діяльності агробізнесу та забезпечення підтримки місцевого населення, зокрема вразливих груп.

Цільова аудиторія:

Подати заявку на участь можуть учасники, які відповідають таким критеріям:

зареєстровані середні сільськогосподарські підприємства (ФОП, ТОВ, АТ), які володіють від 500 до 3 тис. га земель;

працюють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях (за винятком територій з активними бойовими діями або підвищеною загрозою);

внесли інвестицію у розмірі до 50% від очікуваної допомоги (власний внесок оцінюється індивідуально).

Умови:

наявність офіційної реєстрації;

відсутність юридичних або правових обмежень для ведення бізнесу;

інвестування власних коштів;

надання інформації про вплив війни на діяльність;

пояснення, чому відновлення підприємства неможливе без допомоги;

обґрунтування потреби у фінансуванні.

Терміни: безстроково.

Подати заявку можна за цим посиланням

Грант Президента України для молоді з малих територіальних громад

В Україні стартував конкурс грантів Президента для молоді віком від 14 до 35 років з малих територіальних громад. Учасники конкурсу мають проживати в громаді з населенням до 5 тис. жителів не менше одного року. Сума гранту становить 50−200 тис. грн.

Кошти можна використати на реалізацію суспільно важливого проєкту для розвитку громади:

молодіжні ініціативи;

освітні, культурні, екологічні, волонтерські, інклюзивні активності;

тренінги, форуми, табори, воркшопи;

створення молодіжних просторів;

розвиток лідерства та громадянської активності;

створення корисних продуктів або сервісів для молоді.

Для участі у відборі необхідно подати до Українського молодіжного фонду конкурсну пропозицію та документи:

заявку на участь;

кошторис витрат на реалізацію проєкту;

план реалізації проєкту;

інформацію про досвід проведення заходів, реалізації проєктів тощо;

за наявності — рекомендаційні листи від партнерів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів освіти та інших;

копію паспорта громадянина України;

копію витягу з реєстру територіальної громади, сформованого не раніше дати оголошення конкурсу;

за наявності — копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Подати заявку на участь у конкурсі можна до 31 березня 2026 року за цим посиланням . Для учасників 14−18 років обов’язковою є письмова згода законних представників.

Гранти для ветеранів та їхніх сімей

Державна програма «Гранти для ветеранів»

Програма «Гранти для ветеранів» зберігає фокус на підтримці ветеранів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей.

2026 року додано нову категорію отримувачів: члени сімей загиблих або зниклих безвісти Захисників і Захисниць України можуть претендувати на гранти до 1 млн грн за умови створення робочих місць.

Грант для ветеранів

Оновлені правила дозволяють отримати повторний грант підприємцям, які успішно реалізували попередній проєкт.

Також розширено перелік уповноважених банків: до ПриватБанк та Ощадбанк приєднався Сенс Банк.

Як подати заявку

Від 4 лютого 2026 року обидві програми працюють у регулярному форматі як довгострокові інструменти розвитку підприємництва та створення робочих місць. Подання заявок відбувається онлайн через портал «Дія».

Як отримати грант:

1. Сформуйте заяву та бізнес-план (затверджена форма з поясненнями щодо заповнення).

2. Подайте заяву та бізнес-план через портал Дія.

3. Скринінг ділової репутації в уповноваженому банку відбувається автоматично.

4. Пройдіть онлайн співбесіду в регіональному центрі зайнятості.

5. Після ухвалення рішення ДСЗ про надання мікрогранту очікуйте повідомлення про результати в особистому кабінеті Дія.

6. Протягом 20 робочих днів від дня отримання повідомлення:

— якщо ви фізична особа — зареєструйтесь як ФОП або створіть юридичну особу;

— зверніться до уповноваженого банку, укладіть договір мікрогранту шляхом підписання заяви про приєднання до договору про надання мікрогранту та подайте документи на відкриття спеціального рахунку для зарахування коштів мікрогранту.

7. Використайте кошти мікрогранту за цільовим призначенням та починайте або розвивайте господарську діяльність.

Мікрогрант для ветеранів на власну справу

Український ветеранський фонд запустив програму мікрофінансування бізнесу у розмірі до 20 тис. грн для ветеранів та членів їхніх родин. В межах програми ветерани та члени їхніх родин можуть отримати кошти на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи. Подавати заявки можуть ветерани, ветеранки, дружина, чоловік, батько, матір, дитина (зокрема всиновлена), учасник чи учасниці бойових дій, а також загиблих захисників.

Цільова аудиторія:

Подати заявку можуть учасники, які відповідають таким критеріям:

заявник має один зі статусів ветерана війни або має статус члена сімʼї ветерана війни;

ветеран війни та/або члени його сімʼї є самозайнятими особами — ФОП 1,2 та 3 групи платників ЄП.

Умови:

Українським ветеранським фондом відшкодовуються витрати за таких умов:

заявник має один зі статусів ветерана війни або має статус члена сімʼї ветерана війни;

ветеран війни та/або члени його сімʼї є самозайнятими особами;

ФОП першої, другої та третьої групи платників єдиного податку або здійснюють незалежну професійну діяльність;

витрати, які заявник просить відшкодувати, повʼязані із закупівлею предметів та товарів для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності (витрати на оренду або інші послуги/роботи Фондам не відшкодовуються);

придбані предмети та товари безпосередньо повʼязані з видом економічної (підприємницької) або незалежної професійної діяльності, яку здійснює (провадить) заявник, а також безпосередньо повʼязані зі створенням належних умов для ведення такої діяльності;

витрати на придбання предметів та товарів понесені заявником після 24 лютого 2022 року;

належного підтвердження заявником фактичних витрат на придбання предметів та товарів для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності.

Документи:

Для отримання компенсації понесених витрат заявник повинен заповнити, підписати та подати до Фонду в електронній формі через вебсайт Українського ветеранського фонду заяву на відшкодування витрат разом із документами:

паспорт заявника з пропискою;

виписку чи витяг з ЄДР про ФОП, чи самозайняту особу;

документ, що підтверджує статус ветерана: посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни;

документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном до війни: свідоцтво про одруження чи свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна).

Терміни: Постійно до завершення воєнного стану.

Подати заявку можна за цим посиланням

Висновки

2026 року в Україні державна політика щодо грантової підтримки бізнесу набула нової якості. Базова програма «Власна справа» з мікрогрантами до 350 тис. грн для цивільних підприємців поєднується з розширеним компонентом підтримки ветеранів, що дозволяє отримати до 1 млн грн тим, хто створює нові робочі місця.

Розвиток цих механізмів — не лише про гроші, а про довгострокове відновлення економіки, стимулювання підприємництва та створення умов для сталого зростання місцевих громад, навіть у складних умовах, викликаних війною та економічною турбулентністю.

