Як зростало кредитування економіки з 2021 по 2026 рр. Сьогодні 11:12 — Кредит&Депозит

Як зростало кредитування економіки з 2021 по 2026 рр.

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, у січні збільшився на 1,2% до 1212,437 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку

За 2025 рік в цілому обсяг кредитів в економіці зріс на 8,2% із 1 106,8 млрд гривень.

Обсяг гривневих кредитів юридичним особам за звітний місяць зріс на 0,9% до 560,298 млрд гривень.

Обсяг кредитів, виданих бізнесу в іноземній валюті, збільшився на 0,7% до 294,115 млрд гривень.

Обсяг кредитів, виданих населенню, за звітний період зріс на 2,4% до 349,929 млрд гривень.

Процентні ставки у січні за гривневими кредитами для бізнесу зросли на 1,5 в.п. до 16,5%, для населення — зросли на 1,8 в.п. до 37%.

За валютними кредитами ставки для бізнесу склали 5,9%.

За 2024 рік обсяг кредитів в економіці зріс на 10,9% із 997,877 млрд гривень.

За 2023 рік обсяг кредитів в економіці скоротився на 1% із 1 007,648 млрд гривень.

За 2022 рік обсяг кредитів в економіці скоротився на 3,5% із 1 044,049 млрд гривень.

У 2021 році обсяг кредитів в економіці збільшився на 10% з 948,386 млрд гривень до 1 043,694 млрд гривень.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.