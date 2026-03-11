Банківські комісії: що нового з’явилося за останні місяці Сьогодні 09:50 — Кредит&Депозит

Банківські комісії

Набула поширення думка, що основний дохід банків формується за рахунок відсотків за кредитами. Насправді ж відсотковий дохід — лише частина багатокомпонентної структури банківського прибутку.

Суттєву частину банківських доходів становлять різноманітні комісії — плата за послуги або штрафи. Банки повсякчас вигадують нові комісії або активно запозичують їх у своїх колег по банківському цеху.

Finance.ua розповість, які нові комісії з’явилися і банки почали активно використовувати останнім часом. Можливо, хтось із читачів уже чув або читав про ці комісії, але для багатьох клієнтів українських банків вони можуть стати повною несподіванкою.

Плата за неактивність

Одним із найпоширеніших нововведень останніх років стала «плата за неактивність» — комісія, яку сьогодні застосовує більшість банків. Серед великих банків рідкісним винятком залишається monobank , де така практика поки що не використовується.

Плата за неактивний рахунок (або як її ще називають «комісія за обслуговування неактивного рахунку/картки». — Ред.) — це фіксована комісія, яку банк може утримати, якщо за вашим рахунком або карткою довгий час не було жодних операцій (поповнення, списання, переказів) з ініціативи клієнта.

Банк вважає рахунок «неактивним» після певного періоду без вашої активності.

Нарахування комісії залежить від умов конкретного банку — тарифів, договору з клієнтом, виду рахунку. Умови і, найголовніше, період може відрізнятися в різних банків.

Наприклад, у Сенс Банк неактивним вважається рахунок, по якому понад 180 днів (6 місяців) не проводилися розрахунково-касові операції. В Укрсиббанк і Акордбанк «неактивність» настає через рік, а в Izibank — лише через 3 місяці.

Варто знати, що кожен банк по-різному підходить і до розміру плати за неактивний рахунок, і до умов списання з клієнтського рахунку. Щодо розміру комісії, то з гривневого рахунку списують від 20 до 100 грн на місяць залежно від банку. З валютного ж плата за неактивний рахунок може сягати 10 доларів/євро.

Щодо періодичності стягнення комісії деякі банки беруть плату одноразово через рік і на цьому припиняють нарахування. Інші банки (ми спеціально їх не називаємо) після фіксації факту «неактивності» починають списувати комісію щомісяця доти, доки на рахунку клієнта не закінчаться кошти.

Іноді навіть бувають ситуації, коли комісія за неактивність списується з іншого клієнтського рахунку, якщо на неактивному рахунку грошей немає.

Тому, якщо ви довго не користуєтеся якимось банківським рахунком, є два варіанти: або закрити його, якщо він не потрібен, або (якщо рахунок може знадобитися в майбутньому) уважно розібратися, як підтримувати його активним — наприклад, поповнюючи мобільний телефон із цього рахунку раз на півроку — регулярно виконувати ці дії.

Плата за розрив ділових відносин з ініціативи банку

Ще однією комісією, яка з’явилася приблизно півтора роки тому і настільки «сподобалася» деяким банкам, що вони почали масово її вводити до ДКБО (договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб. — Ред.), є плата за розрив ділових відносин за ініціативою банку.

Банки мають право розірвати договір банківського обслуговування (закрити рахунки клієнта. — Ред.) з власної ініціативи. Існує п’ять основних причин, з яких це може статися:

Порушення вимог закону про фінансовий моніторинг. Сумнівні фінансові операції. Потрапляння клієнта чи його контрагентів під санкції. Рішення банку щодо власної комерційної політики. Порушення умов договору.

У разі причин для розірвання ділових відносин банк зобов’язаний повідомити клієнта про припинення обслуговування. Як правило, за 30 днів (якщо інше не передбачено договором).

Однак у екстрених випадках (наприклад, у разі підозри у скоєнні злочину чи необхідності блокування відповідно до вимог Закону про фінансовий моніторинг. — Ред.) рахунок може бути заблокований негайно. Після чого клієнта сповіщають про те, що банк вирішив розірвати з ним ділові відносини.

На відміну від плати за неактивність, яка для гривневого рахунку становить від 20 до 100 гривень, плата за розрив ділових відносин за ініціативою банку може сягати 30% від залишку клієнтських коштів без обмежень за сумою. Саме стільки беруть, наприклад, àбанк, банк Південний та Банк Власний Рахунок . В інших банках ця плата менша, але все одно досить велика.

Отже, клієнт повинен у жодному разі не доводити до розриву відносин з ініціативи банку. І, звичайно, укладаючи договір з банком, варто заздалегідь поцікавитися величиною подібної комісії.

Плата за зберігання на поточному рахунку великих сум у валюті

Логічно припустити, що банк зацікавлений у тому, щоб клієнт зберігав на своєму рахунку великі суми. Проте трапляються парадоксальні випадки, коли банк може брати за це плату.

Приклад — Піреус Банк , який запровадив з 1 червня 2023 року щомісячну комісію за обслуговування поточних валютних рахунків у доларах США та євро, якщо середньомісячний залишок на них перевищує 10 тис. доларів США або 10 тис. євро.

За це банк бере 0,1% від суми, мінімум 1 долар, максимум 100 доларів — для доларових рахунків та 0,2% від суми, мінімум 1 євро, максимум 100 євро — для рахунків у євро. Комісія нараховується протягом усього суму середньомісячного залишку, якщо він перевищує поріг.

Саме через такі випадки Finance.ua радить приділити час і ретельно вивчити тарифи банку, в якому ви обслуговуєтеся. Це дозволить надалі уникнути неприємних несподіванок та зайвих витрат.

