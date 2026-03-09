Безвідсоткові кредити: що думають про це переселенці Сьогодні 19:00 — Кредит&Депозит

Безвідсоткові кредити: що думають про це переселенці

Уряд запустив новий «механізм»: одноразові безвідсоткові кредити на облаштування нового житла.

Кредити призначені для всіх громадян України, яких:

визнали постраждалими внаслідок надзвичайної ситуації;

евакуювали або ж відселили на нове місце проживання.

Але потрібно, щоб інших варіантів грошової допомоги, призначеної для господарського облаштування з держбюджету, заявники раніше не отримували.

Оформлюється кредит на будь-кого з повнолітніх дієздатних членів родини, але обов’язково за попередньою письмовою згодою інших повнолітніх членів сім’ї.

Що про «ініціативу» думають переселенці

Опитані нами під час підготовки матеріалу ВПО оцінюють пропозицію держави стримано.

Олена, евакуйована з прифронтової громади, каже: «Добре, коли держава щось пропонує. Але це все одно буде мій борг. Якщо немає стабільної роботи, якщо живеш одним днем, брати кредит просто страшно».

Сергій, в минулому мешканець Донеччини, наголошує: «Пропонована сума мене цілком влаштовує. Її достатньо, щоб купити з нуля потрібні меблі й техніку. Але було б чудово хоча б частково ці кошти отримати як грант».

Коли запустили в соцмережі обговорення цього питання, побачили, що проблема у ВПО спільна. З одного боку практично всі потребують швидкого облаштування на новому місці. Разом з тим страх довгострокових фінансових зобов’язань частково пригальмовує наміри.

Усім, хто лише починає розбиратися в нюансах, наголошуємо: ця програма — не допомога для ВПО, не компенсація за житло, що було зруйновано або лишилось на окупованій території, не державна іпотека. Це окремий та новітній для нашої держави фінансовий інструмент. Цільова позика для облаштування побуту після евакуації.

Це спроба держави швидко надати фінансовий ресурс людям, які вимушено переїжджають через надзвичайні ситуації.

Переваги програми:

відсутність відсотків;

доволі тривалий термін повернення;

формалізовані механізми.

Ризики:

безумовне боргове навантаження;

можливі бюрократичні бар’єри;

невизначеність стосовно бюджету програми.

Наскільки масовою стане ініціатива, залежить виключно від фінальних умов, від бюджетних обмежень і того, як швидко запрацює банківський механізм.

