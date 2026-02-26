Кредитування зростає два роки поспіль швидкими темпами — НБУ Сьогодні 09:31 — Кредит&Депозит

Основним рушієм кредитування є ринкові позики

В Україні кредитування зростає два роки поспіль досить швидкими темпами, зазначив перший заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук під час конференції FinYear, що відбулася у Києві 20 лютого.

За словами Ніколайчука, окремі показники є рекордними з 2014 року. Так, наприклад, за минулий рік чисті гривневі кредити бізнесу зросли майже на 36%, а у валюті — на 23%.

Після десятирічної стагнації в кредитуванні показник проникнення чистих бізнес-кредитів в економіку у 2024 році відновив зростання, а вже у 2025 році помітно зріс до 8,7% ВВП.

«Звісно, що цей показник є нижчим, ніж у багатьох сусідніх країнах. Він є суттєво нижчим, ніж в Україні, наприклад, у 2014 році. Однак, коли порівнюються подібні показники, потрібно враховувати, що в 2014-му році цей показник забезпечувала кредитна бульбашка, сформована внаслідок суттєвого інсайдерського кредитування. В той час банки фактично роздавали кредити, чітко розуміючи в багатьох випадках, що ці кредити не будуть повертатися», — зазначив Ніколайчук.

Наразі регулятор фіксує стале зростання кредитування із виваженим підходом до оцінки ризиків. Кредитування зростає не лише в державних банках, а й в приватних з українським та іноземним капіталом. Позичальниками є не лише державні компанії, а й приватні.

Загалом у 2025 році основним рушієм кредитування є саме ринкові позики поза межами державної підтримки.

«Якщо дивитися на програму 5−7-9, наприклад, то обсяги портфеля збільшилися лише на 12%. Тоді як за межами цієї програми обсяги зростання кредитів наблизилися майже до 50%», — розповів спікер.

Ринкові ставки за новими гривневими кредитами бізнесу в грудні становили 15%, а іноземні банки пропонували навіть 13,5%. Як свідчать опитування банків, вони налаштовані далі пом’якшувати кредитні стандарти та нарощувати кредитування.

Що допомогло банкам наростити кредитування

«На нашу думку, все це результат зусиль зі збереження макрофінансової стійкості, реформування сектору в попередні роки та системної роботи з розвитку кредитування в умовах повномасштабної війни. Зокрема, через реалізацію розробленої в 2024 році спільно з урядом „Стратегії з розвитку кредитування“. За півтора роки ця стратегія довела свою ефективність. Ми фактично реалізували перший блок передбачених нею заходів, зокрема для сфер енергетики та ОПК і територій стійкості. Ми вдосконалили низку вимог до банків щодо оцінки застави та платоспроможності позичальників, щоб спростити кредитні рішення», — каже Ніколайчук.

Таргетованість кредитування — регіони та напрямки

Варто зазначити, що державна підтримка стала таргетованішою, тож із середини 2024 року темпи кредитування в прифронтових регіонах зрівнялися з іншими областями.

Якщо аналізувати кредитування за обсягами активів і виручку компаній за регіонами, за місцем реєстрації, то співвідношення кредитів до активів у Миколаївській, Одеській та Херсонських областях знаходяться на найвищих рівнях після Києва/Київської області.

«Нарощується кредитування ОПК. У межах схваленої урядом в листопаді 2024 року нової програми підтримки для підприємств ОПК надано кредитів на суму майже 6 млрд грн. Загалом за рік портфель чистих гривневих кредитів машинобудування зріс утричі», — поділився даними представник регулятора.

За словами Ніколайчука, відроджується консорціумне кредитування. Як приклад він навів той факт, що 26 грудня шість банків державної і приватної власності об’єдналися для підтримки обороноздатності країни, підписавши найбільшу в історії фінансового ринку України кредитну консорціумну угоду на суму 21,5 млрд грн.

Також активно триває кредитування відновлення енергетики, що дуже важливо в нинішніх умовах. За півтора роки в межах меморандуму про відновлення енергетичної інфраструктури банки забезпечили фінансування проєктів на понад 36 млрд грн.

Подальші плани Нацбанку

Як зазначив Ніколайчук, регулятор розуміє, що через відновлення економіка потребує ще більшого підживлення кредитними ресурсами. Тому Національний банк постійно працює над стимулами, які дадуть наступний поштовх для кредитування.

Читайте також Банки планують нарощувати кредитування — опитування НБУ

Минулого тижня НБУ ухвалив черговий пакет регуляторних змін, що спрямовані на зменшення кредитного ризику та зниження тиску на капітал банків.

«Надалі ми плануємо дати банкам чіткіші орієнтири для розвитку проєктного фінансування, зокрема для виваженої оцінки довгострокових перспектив та ризиків. Також у планах оновлення Стратегії з розвитку кредитування. Питання незабаром буде розглянуте на Раді з фінансової стабільності», — поділився Ніколайчук.

Що з небанківським фінансовим ринком

У цьому напрямку також триває трансформація. Найбільшим є поступ страхового ринку, що очистився від компаній із недостатнім запасом капіталу або непрозорою структурою власності та отримав оновлене законодавство.

Читайте також НБУ оновлює вимоги до значимих фінансових компаній — встановлено дедлайн

Незважаючи на високий рівень невизначеності, обсяги активів та страхових премій зростають.

На порядку денному для небанківських фінансових установ:

виконання оновлених умов Національного банку, зокрема формування технічних резервів за оновленою методикою для страховиків;

нові обмеження валютної позиції та оновлені пруденційні нормативи для кредитних спілок;

посилені вимоги до значних фінансових компаній та страховиків, зокрема, до системи корпоративного управління.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.