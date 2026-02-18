Голова НБУ: обсяги кредитування в Україні зростають, як у мирний час Сьогодні 12:31 — Кредит&Депозит

Голова НБУ: обсяги кредитування в Україні зростають, як у мирний час

Нинішня динаміка відновлення кредитування відповідає мирному часу, банківська система країни фактично готова до «кредитної експансії».

У цьому під час дискусії Європейської Бізнес Асоціації «Глобальний огляд: успіх у несприятливих умовах» запевнив голова Національного банку України Андрій Пишний, передає кореспондент Укрінформу.

За оцінками очільника НБУ, українські банки фактично готові до «кредитної експансії».

«Тому що банки капіталізовані, прибуткові, ліквідні, наші регуляції адаптовані майже на 80% до вимог Європейського Союзу, а до кінця наступного року будуть адаптовані на всі 100%. Банки і страховий ринок повністю прозорі. Динаміка відновлення кредитування повністю відповідає мирним часам», — сказав Пишний.

Зокрема, чистий кредитний портфель корпорацій у гривні зріс більш як на 35% рік до року. Тоді як упродовж п’яти років після 2014-го кредитування (як і банківська система країни загалом) стагнувало. Лише упродовж 2014 року загальний кредитний портфель зменшився на 60%, а у валюті — аж на 70%, нагадав голова Нацбанку.

«Під час повномасштабної російської агресії нам вдалося відновити процес зростання обсягів кредитування, вже починаючи з 2024 року. Тому, вважаю, що всі рішення, які напрацьовуються нами спільно з МВФ, з урядом України, з міністерствами економіки та фінансів, — це сублімований досвід, розуміння наших можливостей, а головне — довіра ще на етапі ухвалення рішень», — підсумував Пишний.

Як повідомлялося, згідно з даними оперативної статистики, другий рік поспіль в Україні зберігаються стійкі та стабільно високі темпи кредитування.

Зокрема, за 2024 рік чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 21%, населенню — на 38% р/р. У грудні 2025-го обсяги кредитування бізнесу в національній валюті збільшилися на 35,6% у річному вимірі, населення — на 32% рік до року.

Нагадаємо, від початку 2026 року в межах програми «Кредити 5−7−9%» бізнес залучив 2,9 тис. кредитів на загальну суму 13,5 млрд грн.

Найбільше кредитних коштів було отримано за такими напрямами:

кредитування у зоні високого воєнного ризику — 5 млрд грн;

розвиток переробної промисловості — 4,4 млрд грн;

інвестиційні проєкти — 2 млрд грн.

