«Кредити 5−7−9%»: як кредитують у зоні високого воєнного ризику

кредитування бізнесу

Від початку 2026 року в межах програми бізнес залучив 2,9 тис. кредитів на загальну суму 13,5 млрд грн.

Про це повідомляє Мінфін.

Хто найбільше отримав

Найбільше кредитних коштів було отримано за такими напрямами:

кредитування у зоні високого воєнного ризику — 5 млрд грн;

розвиток переробної промисловості — 4,4 млрд грн;

інвестиційні проєкти — 2 млрд грн.

Найпомітніше зростання за сумою виданих кредитів цього тижня зафіксовано у кредитуванні переробної промисловості (+800 млн грн).

Нагадаємо з початку дії програми (лютий 2020 року) підприємці отримали 137,4 тис. кредитів на суму 473,4 млрд грн. З них у період воєнного стану — 102,6 тис. кредитів на 383,8 млрд грн.

Які регіони

До десятки лідерів за кількістю взятих кредитів увійшли чотири регіони, що належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська області.

Галузі

Найбільші обсяги кредитування залучені підприємствами в аграрному секторі, гуртовій та роздрібній торгівлі, переробній промисловості.

