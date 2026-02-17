«Кредити 5−7−9%»: як кредитують у зоні високого воєнного ризику
Від початку 2026 року в межах програми бізнес залучив 2,9 тис. кредитів на загальну суму 13,5 млрд грн.
Про це повідомляє Мінфін.
Хто найбільше отримав
Найбільше кредитних коштів було отримано за такими напрямами:
- кредитування у зоні високого воєнного ризику — 5 млрд грн;
- розвиток переробної промисловості — 4,4 млрд грн;
- інвестиційні проєкти — 2 млрд грн.
Найпомітніше зростання за сумою виданих кредитів цього тижня зафіксовано у кредитуванні переробної промисловості (+800 млн грн).
Нагадаємо з початку дії програми (лютий 2020 року) підприємці отримали 137,4 тис. кредитів на суму 473,4 млрд грн. З них у період воєнного стану — 102,6 тис. кредитів на 383,8 млрд грн.
Які регіони
До десятки лідерів за кількістю взятих кредитів увійшли чотири регіони, що належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська області.
Галузі
Найбільші обсяги кредитування залучені підприємствами в аграрному секторі, гуртовій та роздрібній торгівлі, переробній промисловості.
