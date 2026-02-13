НБУ знизив облікову ставку: як змінюються відсотки за депозитами Сьогодні 17:04 — Кредит&Депозит

Протягом найближчого місяця ставки за гривневими депозитами залишатимуться доволі високими

Після зниження облікової ставки Національним банком України з 15,5% до 15% на депозитному ринку почалися перші зміни. Водночас про системний перегляд ставок наразі не йдеться.

Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі для 24 Каналу.

Як змінюються депозитні ставки

За словами банкіра, середні ставки за гривневими вкладами залежно від строку розміщення коштів залишаються на рівні 13−14,5% річних. Водночас максимальні пропозиції поступово знижуватимуться.

Очікується, що їхній рівень може становити 15−15,5%. При цьому дохідність депозитів і надалі залежатиме від індивідуальної політики банків та строку розміщення коштів.

Банки можуть запускати акційні пропозиції

Як зазначив Замотаєв, найближчим часом на ринку можуть з’являтися маркетингові програми, спрямовані на залучення клієнтів.

«Ми не виключаємо, що на ринку можуть з’явитися суто рекламні акції, які декларуватимуть „збереження ставок“ або певні акційні пропозиції — незначні бонуси (до 0,5 відсоткового пункту) за відкриття вкладу. Однак це може бути сигналом для тих, хто планує вкладати гроші: якщо інфляція й далі сповільнюватиметься, а економіка пожвавиться, регулятор уже в березні може продовжити поступово знижувати облікову ставку до 14,5−14%. У такому разі зміни, зокрема за депозитами та кредитами, можуть стати відчутнішими», — зазначив Замотаєв.

Отже, наразі йдеться про так званий часовий «люфт» — принаймні протягом найближчого місяця ставки за гривневими депозитами, ймовірно, залишатимуться доволі високими.

Щодо попиту, то, за словами банкіра, українці й надалі віддаватимуть перевагу строковим вкладам на 6−9 місяців або на один рік, оскільки саме такі продукти забезпечують найвищу дохідність.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що станом на 1 січня 2026 року у 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 72 млн вкладів громадян і ФОПів на загальну суму понад 1,6 трлн грн. Лідером за обсягом грошей населення на рахунках залишається державний ПриватБанк: на початок року тут зберігалося 623,8 млрд грн фізосіб, або 39% усіх вкладів приватних клієнтів в українських банках. При цьому загальна кількість вкладників-фізосіб за рік майже не змінилася.

На другому місці — державний Ощадбанк : 12,6 млн вкладників, сума — 235,7 млрд гривень, на третьому — приватний Універсал Банк: 10,2 млн вкладників, сума — 141,1 млрд гривень. Цей банк за рік показав найбільше зростання вкладів у відсотках. Далі йде банк іноземної банківської групи — Райффайзен Банк: кількість вкладників — 3,3 млн, сума — 95,3 млрд гривень, і найбільший банк із українським капіталом ПУМБ: кількість вкладників — 3,6 млн, сума — 74,4 млрд гривень.

