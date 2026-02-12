Як отримати гроші на генератори (умови та розмір виплат) Сьогодні 20:00 — Кредит&Депозит

Гроші на генератори для бізнесу

Уряд запровадив програму енергетичної підтримки для бізнесу, яка передбачає безповоротну фінансову допомогу та пільгове кредитування під 0% річних.

Finance.ua зібрав ключову інформацію про умови участі, порядок подання заявок і можливості використання коштів у цій статті.

Умови кредитування

Основні параметри програми такі:

сума кредиту — до 10 млн грн;

відсоткова ставка — 0% річних;

термін — до 3 років;

для кого — мікро-, малий та середній бізнес (ФОП і юридичні особи).

Участь лізингових компаній не передбачена.

Держава через Фонд розвитку підприємництва компенсує банкам різницю між ринковою ставкою та 0% для позичальника.

Як оформити кредит

На відміну від грантів, кредит оформляється не через «Дію», а безпосередньо в банку.

Порядок дій такий:

Оберіть банк-партнер. У програмі беруть участь 43 банки, зокрема Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк і Банк Кредит Дніпро. Подайте заявку. Потрібно коротко описати, яке обладнання планується придбати та для чого воно потрібне бізнесу. Дочекайтеся рішення. Остаточне рішення щодо надання кредиту ухвалює банк. Перелік документів та детальні умови залежать від внутрішніх процедур банку. Банк оцінює фінансовий стан компанії, платоспроможність та відповідність умовам програми й ухвалює рішення зазвичай протягом 5−10 робочих днів. Отримайте кошти. Банк перераховує кошти на рахунок постачальників бізнесу, які продають енергообладнання. Оплата відбувається безготівково постачальникам, можливі транші.

На що можна використати кошти

Програма має чітке цільове призначення. Кредит можна використати виключно на генераційні установки: газотурбінні, газопоршневі, біогазові, дизельні, бензинові та газові генератори.

Це рішення зокрема для виробничих підприємств, логістичних центрів, торгівельних мереж, аграрного бізнесу та сфери HoReCa з великим енергоспоживанням.

Якщо генератор уже є, але витрати щомісячні, за кредитні кошти не можна покривати пальне. Компенсація ставки до 0% потребує значного ресурсу, тому підтримка спрямована на найнеобхідніше енергообладнання.

Розмір виплат: від чого залежить

Сума допомоги є фіксованою та напряму залежить від кількості найманих працівників, за яких сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ):

1 працівник — 7 500 грн;

2 працівники — 9 тис. грн;

3 працівники — 10 500 грн;

4 працівники — 12 тис. грн;

5 працівників — 13 500 грн;

6 і більше працівників — 15 тис. грн.

Кошти надаються одноразово та не підлягають поверненню, за умови їхнього цільового використання.

