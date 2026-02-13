Гроші в банку: які суми гарантує держава і як їх повертають
Коли з’являються новини про проблеми в банківській системі, перше, про що думають люди, — чи в безпеці їхні гроші. Вкладники бояться втратити заощадження, роками накопичені кошти або фінансову подушку безпеки. Саме тому важливо розуміти, як працює система гарантування вкладів і на яку підтримку можна розраховувати у разі неплатоспроможності банку.
Із посиланням на Фінкульт розповідаємо, як захищаються вклади в Україні.
Яку роль виконує Фонд гарантування вкладів
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений для того, щоб мінімізувати наслідки банкрутства банків, захистити кошти громадян і фізичних осіб-підприємців, а також забезпечити прозорий вихід неплатоспроможних банків з ринку. Його діяльність спрямована на збереження довіри до банківської системи.
Гарантії під час воєнного стану
На період воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення в Україні діє 100% гарантія повернення коштів вкладників у банках.
Фонд відшкодовує:
- кошти на депозитних рахунках;
- залишки на поточних і карткових рахунках;
- нараховані відсотки;
- вклади в іноземній валюті.
Гарантії поширюються як на фізичних осіб, так і на ФОП.
Після завершення воєнного стану та тримісячного перехідного періоду максимальна гарантована сума відшкодування становитиме до 600 тисяч гривень.
Як відбуваються виплати
Якщо банк визнають неплатоспроможним, Фонд організовує виплату гарантованих сум через банки-агенти.
Отримати кошти можна:
- у відділеннях банків-агентів;
- онлайн;
- через мобільні застосунки;
- за допомогою порталу «Дія».
Це дозволяє вкладникам обрати найбільш зручний спосіб отримання своїх грошей.
Чому вкладникам важливо це знати
Розуміння механізмів захисту допомагає:
- впевнено обирати банк для зберігання коштів;
- приймати зважені фінансові рішення;
- уникати маніпуляцій з боку недобросовісних установ;
- чітко розуміти свої дії у разі проблем із банком.
Де шукати офіційну інформацію
У разі визнання банку неплатоспроможним важливо користуватися лише перевіреними джерелами інформації.
Офіційну інформацію можна отримати:
- на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — www.fg.gov.ua;
- в інформаційно-консультаційному центрі Фонду за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17;
- за телефонами гарячої лінії: 0 800 105 800 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні) та (044) 333−36−55.
Раніше ми повідомляли, що Фонд гарантування зосередив на тому, щоб українська система гарантування максимально відповідала нормам ЄС. Зокрема, йдеться і про підвищення гарантованої суми до європейських показників — 100 тис. євро.
Поділитися новиною
Також за темою
Гроші в банку: які суми гарантує держава і як їх повертають
Як отримати гроші на генератори (умови та розмір виплат)
Уряд запускає безвідсоткові кредити для переселенців: умови програми
Які ризики повернення між депозитами та накопичувальними рахунками
Депозити населення оновили історичний рекорд: як мінялися суми з 2021 року (інфографіка)
Як українці беруть кредити «єОселя»: хто отримав під 3% та 7%