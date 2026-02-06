Депозити чи накопичувальні сервіси: що вибрати у 2026 році Сьогодні 11:10 — Кредит&Депозит

З точки зору доступності грошей для їх власника депозити та накопичувальні рахунки дуже відрізняються

Що вигідніше: класичні банківські термінові депозити, коли кладеш гроші в банк на фіксовану кількість днів, знаєш, коли банк поверне гроші та скільки отримаєш? Чи накопичувальні послуги, що дозволяють відкладати гроші час від часу, класти невеликі суми, мати можливість будь-коли забрати ці гроші назад? Розглянемо обидва варіанти. Порівняймо їх за кількома параметрами, і спробуймо зрозуміти: що ж вигідніше?

Процентна ставка

Відсоткова ставка за депозитом зазвичай залежить від його терміну. За останні місяці в українських банках спостерігається незвичайна тенденція: ставки за короткостроковими депозитами (на 3−6 місяців) виявляються вищими, ніж за більш тривалими вкладами (на 9−12 місяців і більше). Це пояснюється очікуваннями можливого зниження облікової ставки Національного банку України. Як правило, за цим відбувається зниження ставки за депозитними сертифікатами НБУ — основним орієнтиром для банків у питаннях депозитної політики. У зв’язку з цим фінансові установи не прагнуть залучати дорогі ресурси на тривалий термін.

Однак є банки, де використовують традиційний підхід до формування депозитних лінійок: чим більший термін депозиту, тим вища процентна ставка. Наприклад, Радабанк за своїм депозитом «Максимальний» терміном на 3 місяці пропонує 16,50%, а на 12 місяців — 17,25% річних.

У той самий час відсоток на різних накопичувальних рахунках набагато менший і зазвичай становить від 4% до 8% річних. У тому ж таки Радабанк на накопичувальному рахунку RADAbox нараховують на залишок власних коштів 8% річних — і це найкращий варіант із тих, що є на українському банківському ринку нині.

Отже, якщо людина вже має деяку суму тимчасово вільних коштів, які не знадобляться в найближчі 3−6 місяців, вигідніше їх покласти на депозит. Процентна ставка при цьому буде набагато вищою.

Доступність грошей

З точки зору доступності грошей для їх власника депозити та накопичувальні рахунки є дві великі різниці. Депозити, які зараз оформляють українські банки, не передбачають можливості дострокового повернення коштів. Отримати назад вкладені в банк гроші раніше, ніж закінчиться термін дії депозитного вкладу, не вдасться. Жодна причина, як-от необхідність термінової госпіталізації чи операції, не допоможе.

При цьому гроші, розміщені на накопичувальному рахунку, можна зняти в будь-який час без втрати нарахованих відсотків.

Отже, якщо існує можливість, що гроші можуть знадобитися, краще не зв’язуватися з депозитами, а покласти їх на накопичувальний рахунок.

Легкість повернення

Банки зазвичай резервують суму під повернення депозиту. Деякі з них навіть нагадують клієнту, що у нього завтра/через день закінчиться термін депозиту. Банк запитує, що клієнт планує робити з грошима: продовжувати чи забирати?

Отже, після закінчення депозиту клієнт легко може забрати його.

Єдине, що варто пам’ятати: згідно з обмеженнями НБУ на день можна забрати з каси лише еквівалент 100 тис. грн (у національній чи іноземній валюті за курсом НБУ на день отримання. — Ред.).

Водночас для отримання потрібної суми з накопичувального рахунку необхідно буде заздалегідь звернутися до банку та попередити про свої плани. Інакше в потрібний день у потрібному відділенні банку може просто не виявитися необхідної суми. Добре, якщо йдеться про національну валюту: щось можна буде зняти у банкоматі чи перевести на інший банк. Якщо ж сума в іноземній валюті, доведеться йти в банк ще раз.

Ризики

З погляду ризику повернення між депозитами та накопичувальними рахунками немає жодної різниці. І перші, і другі Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) у разі банкрутства банку виплачує у повному розмірі (100% від суми вкладу). Тому якщо депозит у національній валюті, вкладник нічого не втрачає.

Якщо вклад розміщено в іноземній валюті, Фонд гарантування вкладів відшкодовує його еквівалент у гривні за офіційним курсом НБУ на дату введення в банк тимчасової адміністрації. Якщо з моменту визнання банку неплатоспроможним до фактичної виплати з Фонду валютний курс зросте, вкладник втратить.

Також є «курсові ризики». Якщо Національний банк вирішить девальвувати гривню, то на момент повернення депозит може сильно схуднути в доларовому або євро-еквіваленті. У цьому плані набагато простіше з накопичувальними рахунками. Поки що гривня стабільна, можна тримати кошти на накопичувальному рахунку в національній валюті. Тільки-но курс починає різко йти вгору, можна зняти кошти та конвертувати їх у долар чи євро.

Поради потенційним вкладникам

То що ж вибрати? Finance.ua вирішили сформулювати кілька порад, які допоможуть ухвалити правильне рішення.

1. Визначтеся, як довго ви зможете обходитися без будь-якої суми.

Якщо ви обійдетесь без неї 3−6 місяців, краще покласти гроші на депозит. Крім безпеки в банку, отримаєте дохід у вигляді відсотків.

Якщо гроші можуть знадобитися в будь-який момент, виберіть накопичувальний рахунок з відсотком на залишок. Можна також частину суми покласти на депозит, а частина — накопичувальний рахунок.

2. Не кладіть усі заощадження в один банк. У разі банкрутства ваші гроші якийсь час будуть недоступні, а це може бути критично.

3. Якщо ви плануєте зберігати в банку велику суму грошей (понад 100 тис. грн в еквіваленті. — Ред.), краще розподілити її між 2−3 банками або оформити ще один депозит на дружину/чоловіка. Так буде простіше і швидше забрати гроші після закінчення депозиту.

4. Кошти, які можуть раптово знадобитися, краще зберігати в банку не на депозиті, а на накопичувальному рахунку з можливістю зняття на картку. При цьому варто розуміти, що через перебої з електропостачанням банкомати можуть не працювати, тому якась сума готівки завжди повинна бути під рукою.

5. У 2026 році очікується низька інфляція (не вища, ніж торік. — Ред.), а також продовження надходження фінансової допомоги з-за кордону. У таких умовах депозити у гривні можуть принести більший прибуток, ніж валютні вклади. Проте варто стежити за можливими змінами законодавства та нормативних вимог Національного банку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.