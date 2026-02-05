0 800 307 555
Найбільш привабливі депозити лютого 2026 року

Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів.
Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%.
Тому основним критерієм під час вибору банку стали не його репутація, стабільність та інші показники, а відсоткова ставка, яку банк пропонує вкладникам. Чим вона вища, тим краще.
Finance.ua зібрав всю необхідну та актуальну інформацію і допоможе визначитися, в якому банку краще оформити депозит у лютому 2026 року.
Щомісяця до 10-го числа ми готуємо текст, у якому представляємо до вашої уваги від 7 до 13 найкращих (на наш погляд) варіантів депозитів у національній валюті на 3, 6 та 12 місяців.
На Finance.ua існує сторінка, на якій ми зібрали усі депозити. Тут можна легко порівняти ставки та умови. Отримати спеціальний «Бонус до депозиту». Та навіть швидко оформити варіант, що вам сподобається.

Депозити строком на 3 місяці

БанкМінімальна сумаМаксимальна сумаВідсоткова ставкаМожливість поповненняВиплата відсотківМожливість оформлення онлайн
Альтбанк, депозит "Депозитна лінія"1000 грннемає17,5% річнихнемаєщомісячноє
Акордбанк, депозит «Нові гроші»1000 грннемає17,17% річнихнемаєщомісячно або в кінці строкує
Банк Львів, депозит "Знайомство"10000 грн100000 грн17% річнихнемаєавансомнемає
Юнекс Банк, депозит «Unex Максимум»5000 грннемає17% річнихєв кінці строкує
Кристалбанк, депозит "Дохідний з поповненням"1000 грннемає16,75% річних *єв кінці строкує
Асвіо Банк, депозит "Привабливий"1000 грннемає16,75% річнихнемаєщомісячнонемає
МТБ Банк, депозит "Строковий"2000 грннемає16,5% річних*немаєщомісячноє
Банк Кредит Дніпро, депозит «Надійний»500 грннемає16,5% річних*єщомісячно або в кінці строкує
Радабанк, депозит «Максимальний»1000 грннемає16% річнихнемаєщомісячноє
Банк Кліринговий Дім, депозит "На замовлення"500 грннемає16% річних *немаєв кінці строкує
Ізібанк, депозит1000 грннемає16% річних*немаєщомісячно або в кінці строкує
* - ставка при оформленні через інтернет-банк

Депозити строком на 6 місяців

БанкМінімальна сумаМаксимальна сумаВідсоткова ставкаМожливість поповненняВиплата відсотківМожливість оформлення онлайн
Альтбанк, депозит "Депозитна лінія"1000 грннемає17% річнихнемаєщомісячноє
Кристалбанк, депозит "Дохідний з поповненням"1000 грннемає16,9% річних *єв кінці строкує
МТБ Банк, депозит "Строковий"2000 грннемає16,8% річних*немаєщомісячноє
Асвіо Банк, депозит "Привабливий"1000 грннемає16,8% річнихнемаєщомісячнонемає
Акордбанк, депозит «Нові гроші»1000 грннемає16,55% річнихнемаєщомісячно або в кінці строкує
Банк Кредит Дніпро, депозит «Надійний»500 грннемає16,5% річних*єщомісячно або в кінці строкує
Український капітал, депозит "Класичний"1000 грннемає16,25% річнихнемаєщомісячнонемає
Ідея Банк, депозит «О.Депозит»0 грннемає16,25% річнихнемаєщомісячно або в кінці строкує
Радабанк, депозит «Максимальний»1000 грннемає16,25% річнихнемаєв кінці строкує
Ізібанк, депозит1000 грннемає16% річних*немаєщомісячно або в кінці строкує
Агропросперис Банк, депозит «Класичний+»15000 грннемає15,75% річнихнемаєв кінці строкує
Монобанк, депозит1000 грннемає15,7% річнихєщомісячноє
* - ставка при оформленні через інтернет-банк

Депозити строком на 12 місяців

БанкМінімальна сумаМаксимальна сумаВідсоткова ставкаМожливість поповненняВиплата відсотківМожливість оформлення онлайн
Асвіо Банк, депозит "Привабливий"1000 грннемає16,9% річнихнемаєщомісячнонемає
Радабанк, депозит «Максимальний»1000 грннемає16,75% річнихнемаєв кінці строкує
МТБ Банк, депозит "Строковий"2000 грннемає16,75% річних*немаєщомісячноє
Ідея Банк, депозит «О.Депозит»0 грннемає16,75% річнихнемаєщомісячно або в кінці строкує
Український капітал, депозит "Класичний"1000 грннемає16,50% річнихнемаєщомісячнонемає
Кристалбанк, депозит "Дохідний з поповненням"1000 грннемає16,40% річних *єв кінці строкує
Агропросперис Банк, депозит «Класичний+»15000 грннемає16,25% річнихнемаєв кінці строкує
Юнекс Банк, депозит «Unex Максимум»5000 грннемає16,25% річнихєв кінці строкує
Акордбанк, депозит «Нові гроші»1000 грннемає16,25% річнихнемаєщомісячно або в кінці строкує
Монобанк, депозит1000 грннемає16% річних *єщомісячноє
Ізібанк, депозит1000 грннемає16% річних *немаєщомісячно або в кінці строкує
Альтбанк, депозит "Депозитна лінія"1000 грннемає16% річнихнемаєщомісячноє
Банк інвестицій та заощаджень, депозит "Дохідний"1000 грннемає15,7% річнихнемаєв кінці строкує
* - ставка при оформленні через інтернет-банк

***

Наприкінці січня 2026 року Національний банк знизив облікову ставку від 15,5 до 15% річних. Це рішення регулятора спонукало частину банків знизити відсоткові ставки за депозитами для фізичних осіб, хоча більшість залишила їх без змін.
Максимальна відсоткова ставка на 3 місяці збереглася на рівні 17,5%, на 6 місяців — на рівні 17%, а ось максимальна відсоткова ставка на 12 місяців знизилася від 17,25 до 16,9% річних. У вересні минулого року нижню планку для депозитів, що розглядаються, на 3,6 і 12 місяців ми встановили на рівні 15,7% річних і поки залишили її на цьому рівні.
Найжорстокіша конкуренція змушує банки вирівнювати відсоткові ставки з аналогічними ставками конкурентів. У лютому 2026 року, як і три місяці до цього, найпопулярнішою відсотковою ставкою на різні терміни у різних банках стали 16% річних. Ми бачимо 7 пропозицій від різних банків із процентною ставкою 16% річних: три депозити терміном на 3 місяці, один депозит терміном на 6 місяців та три депозити терміном на 12 місяців.
Майже всі банки, слідуючи в ногу з часом, пропонують можливість оформити депозити онлайн. Разом із цим Банк Кредит Дніпро дає +1% річних, а Кристалбанк +0,25% річних до процентної ставки у разі оформлення депозиту не у відділенні, а через інтернет-банк (це знайшло відображення у таблиці).
Можливість поповнення депозиту із розглянутих нами пропонують п’ять банків:
  • àбанк;
  • Юнекс Банк;
  • Кристалбанк;
  • Банк Кредит Дніпро;
  • monobank.
Тому радимо звернути особливу увагу на пропозиції цих банків.
Депозити від monobank можна поповнювати не пізніше трьох місяців до закінчення. Тобто депозит на 3 місяці поповнити не можна, на 6 місяців — можна протягом перших трьох місяців, на 12 місяців — протягом перших дев’яти місяців.
Депозити від àбанк можна поповнювати щомісяця на суму не більш ніж стартову суму вкладу або суму на дату пролонгації, але не більше 100 тис. грн. Щоправда, банк знизив відсоткові ставки, тому в лютневій таблиці його депозити не представлені.
Декілька слів про лідерів рейтингу. У категорії «Депозити на 3 місяці» шостий місяць поспіль лідирує Альтбанк. Другий місяць поспіль він також лідирує у категорії «Депозити на 6 місяців». У категорії «Депозити на 12 місяців» Радабанк після тринадцяти місяців лідерства поступився першим місцем Асвіо Банк.
Кожен банк індивідуально підходить до формування своєї депозитної лінійки. Одні банки пропонують вищі відсоткові ставки за депозитами на більший термін, інші, навпаки, на 3-місячні дають вище відсоток, ніж на 12-місячні. Очікується, що 2026 року банки активніше знижуватимуть ставки саме за довгими депозитами; таким чином банки готуються до майбутнього циклу зниження облікової ставки НБУ, що спричинить загальне зниження депозитних ставок.
За матеріалами:
Finance.ua
Депозити
