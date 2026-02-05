Найбільш привабливі депозити лютого 2026 року Сьогодні 16:50 — Кредит&Депозит

Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів.

Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%.

Тому основним критерієм під час вибору банку стали не його репутація, стабільність та інші показники, а відсоткова ставка, яку банк пропонує вкладникам. Чим вона вища, тим краще.

Finance.ua зібрав всю необхідну та актуальну інформацію і допоможе визначитися, в якому банку краще оформити депозит у лютому 2026 року.

Щомісяця до 10-го числа ми готуємо текст, у якому представляємо до вашої уваги від 7 до 13 найкращих (на наш погляд) варіантів депозитів у національній валюті на 3, 6 та 12 місяців.

На Finance.ua існує сторінка, на якій ми зібрали усі депозити. Тут можна легко порівняти ставки та умови. Отримати спеціальний «Бонус до депозиту» . Та навіть швидко оформити варіант, що вам сподобається.

Депозити строком на 3 місяці

Банк Мінімальна сума Максимальна сума Відсоткова ставка Можливість поповнення Виплата відсотків Можливість оформлення онлайн Альтбанк, депозит "Депозитна лінія" 1000 грн немає 17,5% річних немає щомісячно є Акордбанк, депозит «Нові гроші» 1000 грн немає 17,17% річних немає щомісячно або в кінці строку є Банк Львів, депозит "Знайомство" 10000 грн 100000 грн 17% річних немає авансом немає Юнекс Банк, депозит «Unex Максимум» 5000 грн немає 17% річних є в кінці строку є Кристалбанк, депозит "Дохідний з поповненням" 1000 грн немає 16,75% річних * є в кінці строку є Асвіо Банк, депозит "Привабливий" 1000 грн немає 16,75% річних немає щомісячно немає МТБ Банк, депозит "Строковий" 2000 грн немає 16,5% річних* немає щомісячно є Банк Кредит Дніпро, депозит «Надійний» 500 грн немає 16,5% річних* є щомісячно або в кінці строку є Радабанк, депозит «Максимальний» 1000 грн немає 16% річних немає щомісячно є Банк Кліринговий Дім, депозит "На замовлення" 500 грн немає 16% річних * немає в кінці строку є Ізібанк, депозит 1000 грн немає 16% річних* немає щомісячно або в кінці строку є

* - ставка при оформленні через інтернет-банк

Депозити строком на 6 місяців

Банк Мінімальна сума Максимальна сума Відсоткова ставка Можливість поповнення Виплата відсотків Можливість оформлення онлайн Альтбанк, депозит "Депозитна лінія" 1000 грн немає 17% річних немає щомісячно є Кристалбанк, депозит "Дохідний з поповненням" 1000 грн немає 16,9% річних * є в кінці строку є МТБ Банк, депозит "Строковий" 2000 грн немає 16,8% річних* немає щомісячно є Асвіо Банк, депозит "Привабливий" 1000 грн немає 16,8% річних немає щомісячно немає Акордбанк, депозит «Нові гроші» 1000 грн немає 16,55% річних немає щомісячно або в кінці строку є Банк Кредит Дніпро, депозит «Надійний» 500 грн немає 16,5% річних* є щомісячно або в кінці строку є Український капітал, депозит "Класичний" 1000 грн немає 16,25% річних немає щомісячно немає Ідея Банк, депозит «О.Депозит» 0 грн немає 16,25% річних немає щомісячно або в кінці строку є Радабанк, депозит «Максимальний» 1000 грн немає 16,25% річних немає в кінці строку є Ізібанк, депозит 1000 грн немає 16% річних* немає щомісячно або в кінці строку є Агропросперис Банк, депозит «Класичний+» 15000 грн немає 15,75% річних немає в кінці строку є Монобанк, депозит 1000 грн немає 15,7% річних є щомісячно є

* - ставка при оформленні через інтернет-банк

Депозити строком на 12 місяців

Банк Мінімальна сума Максимальна сума Відсоткова ставка Можливість поповнення Виплата відсотків Можливість оформлення онлайн Асвіо Банк, депозит "Привабливий" 1000 грн немає 16,9% річних немає щомісячно немає Радабанк, депозит «Максимальний» 1000 грн немає 16,75% річних немає в кінці строку є МТБ Банк, депозит "Строковий" 2000 грн немає 16,75% річних* немає щомісячно є Ідея Банк, депозит «О.Депозит» 0 грн немає 16,75% річних немає щомісячно або в кінці строку є Український капітал, депозит "Класичний" 1000 грн немає 16,50% річних немає щомісячно немає Кристалбанк, депозит "Дохідний з поповненням" 1000 грн немає 16,40% річних * є в кінці строку є Агропросперис Банк, депозит «Класичний+» 15000 грн немає 16,25% річних немає в кінці строку є Юнекс Банк, депозит «Unex Максимум» 5000 грн немає 16,25% річних є в кінці строку є Акордбанк, депозит «Нові гроші» 1000 грн немає 16,25% річних немає щомісячно або в кінці строку є Монобанк, депозит 1000 грн немає 16% річних * є щомісячно є Ізібанк, депозит 1000 грн немає 16% річних * немає щомісячно або в кінці строку є Альтбанк, депозит "Депозитна лінія" 1000 грн немає 16% річних немає щомісячно є Банк інвестицій та заощаджень, депозит "Дохідний" 1000 грн немає 15,7% річних немає в кінці строку є

* - ставка при оформленні через інтернет-банк

***

Наприкінці січня 2026 року Національний банк знизив облікову ставку від 15,5 до 15% річних. Це рішення регулятора спонукало частину банків знизити відсоткові ставки за депозитами для фізичних осіб, хоча більшість залишила їх без змін.

Максимальна відсоткова ставка на 3 місяці збереглася на рівні 17,5%, на 6 місяців — на рівні 17%, а ось максимальна відсоткова ставка на 12 місяців знизилася від 17,25 до 16,9% річних. У вересні минулого року нижню планку для депозитів, що розглядаються, на 3,6 і 12 місяців ми встановили на рівні 15,7% річних і поки залишили її на цьому рівні.

Найжорстокіша конкуренція змушує банки вирівнювати відсоткові ставки з аналогічними ставками конкурентів. У лютому 2026 року, як і три місяці до цього, найпопулярнішою відсотковою ставкою на різні терміни у різних банках стали 16% річних. Ми бачимо 7 пропозицій від різних банків із процентною ставкою 16% річних: три депозити терміном на 3 місяці, один депозит терміном на 6 місяців та три депозити терміном на 12 місяців.

Майже всі банки, слідуючи в ногу з часом, пропонують можливість оформити депозити онлайн. Разом із цим Банк Кредит Дніпро дає +1% річних, а Кристалбанк +0,25% річних до процентної ставки у разі оформлення депозиту не у відділенні, а через інтернет-банк (це знайшло відображення у таблиці).

Можливість поповнення депозиту із розглянутих нами пропонують п’ять банків:

àбанк;

Юнекс Банк;

Кристалбанк;

Банк Кредит Дніпро;

monobank.

Тому радимо звернути особливу увагу на пропозиції цих банків.

Депозити від monobank можна поповнювати не пізніше трьох місяців до закінчення. Тобто депозит на 3 місяці поповнити не можна, на 6 місяців — можна протягом перших трьох місяців, на 12 місяців — протягом перших дев’яти місяців.

Депозити від àбанк можна поповнювати щомісяця на суму не більш ніж стартову суму вкладу або суму на дату пролонгації, але не більше 100 тис. грн. Щоправда, банк знизив відсоткові ставки, тому в лютневій таблиці його депозити не представлені.

Декілька слів про лідерів рейтингу. У категорії «Депозити на 3 місяці» шостий місяць поспіль лідирує Альтбанк . Другий місяць поспіль він також лідирує у категорії «Депозити на 6 місяців». У категорії «Депозити на 12 місяців» Радабанк після тринадцяти місяців лідерства поступився першим місцем Асвіо Банк.

Кожен банк індивідуально підходить до формування своєї депозитної лінійки. Одні банки пропонують вищі відсоткові ставки за депозитами на більший термін, інші, навпаки, на 3-місячні дають вище відсоток, ніж на 12-місячні. Очікується, що 2026 року банки активніше знижуватимуть ставки саме за довгими депозитами; таким чином банки готуються до майбутнього циклу зниження облікової ставки НБУ, що спричинить загальне зниження депозитних ставок.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.