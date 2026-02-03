ПАРТНЕРСЬКА ПУМБ видав перший кредит під 0% на закупівлю генератора у рамках програми «5−7−9» Сьогодні 17:46 — Кредит&Депозит

ПУМБ видав перший кредит під 0% на закупівлю генератора у рамках програми «5−7−9»

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) 2 лютого підписав першу угоду про надання кредиту на придбання генератора під 0% у рамках державної програми підтримки «Доступні кредити 5−7-9%».

Програма стартувала 2 лютого. Вона передбачає:

Пільгове кредитування під 0% річних у межах державної програми «Доступні кредити 5−7-9%»,

у межах державної програми «Доступні кредити 5−7-9%», Строк кредитування — до 3 років

Сума — до 10 млн грн

Кредит можна оформити на придбання газотурбінних, газопоршневих, біогазових генераційних установок, дизельних, бензинових та газових генераторів.

Кредит надається мікро-, малому та середньому бізнесу.

«ПУМБ — активний учасник державних програм підтримки бізнесу. Нині ми долучаємося і до цієї вкрай актуальної програми для малого бізнесу на придбання енергообладнання. Адже бізнес нині має забезпечити стабільну автономну роботу, щоб вистояти у ці непрості часи, — зазначає заступник Голови правління ПУМБ Сергій Магдич. — Вже сьогодні ми отримуємо заявки від підприємців, тож у найближчий час вони отримають необхідне обладнання і продовжать роботу».

Як зазначають у ФРП, програма матиме позитивний вплив і для бізнесу щодо забезпечення безперервної діяльності, і для полегшення загального навантаження на енергосистему, і для всієї економіки держави.

Щоб отримати пільгове фінансування у ПУМБ, потрібно звернутися до свого персонального менеджера або залишити заявку на сайті. Заявки на фінансування в цій програмі розглядаються пріоритетно. Банк перераховує кошти на рахунок постачальників бізнесу, які продають енергообладнання. Оплата відбувається безготівково постачальникам.

ПУМБ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.