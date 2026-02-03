ПУМБ видав перший кредит під 0% на закупівлю генератора у рамках програми «5−7−9»

0 800 307 555
Кредит&Депозит
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) 2 лютого підписав першу угоду про надання кредиту на придбання генератора під 0% у рамках державної програми підтримки «Доступні кредити 5−7-9%».
Програма стартувала 2 лютого. Вона передбачає:
  • Пільгове кредитування під 0% річних у межах державної програми «Доступні кредити 5−7-9%»,
  • Строк кредитування — до 3 років
  • Сума — до 10 млн грн
  • Кредит можна оформити на придбання газотурбінних, газопоршневих, біогазових генераційних установок, дизельних, бензинових та газових генераторів.
  • Кредит надається мікро-, малому та середньому бізнесу.
«ПУМБ — активний учасник державних програм підтримки бізнесу. Нині ми долучаємося і до цієї вкрай актуальної програми для малого бізнесу на придбання енергообладнання. Адже бізнес нині має забезпечити стабільну автономну роботу, щоб вистояти у ці непрості часи, — зазначає заступник Голови правління ПУМБ Сергій Магдич. — Вже сьогодні ми отримуємо заявки від підприємців, тож у найближчий час вони отримають необхідне обладнання і продовжать роботу».
Як зазначають у ФРП, програма матиме позитивний вплив і для бізнесу щодо забезпечення безперервної діяльності, і для полегшення загального навантаження на енергосистему, і для всієї економіки держави.
Щоб отримати пільгове фінансування у ПУМБ, потрібно звернутися до свого персонального менеджера або залишити заявку на сайті. Заявки на фінансування в цій програмі розглядаються пріоритетно. Банк перераховує кошти на рахунок постачальників бізнесу, які продають енергообладнання. Оплата відбувається безготівково постачальникам.
Деталі програми за посиланням — energycredit.bdf.gov.ua
ПУМБ
