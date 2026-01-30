0 800 307 555
Переважна більшість банків стійкі до кризи та підтримують кредитний портфель — НБУ (інфографіка)

Кредит&Депозит
14
Як пише НБУ, оцінка стійкості 2025 року підтвердила сприятливість банків і далі нарощувати кредитування навіть в умовах гіпотетичної кризи.
За оцінками НБУ, банки також мають достатній запас ліквідності, аби швидко наростити кредитний портфель на близько 580 млрд грн, або на 70% (від фактично чистого портфеля в національній валюті).
  • Державні банки — на понад 70% або близько 270 млрд грн.
  • Іноземні та приватні — 125% та 35% відповідно.
Банки нарощують кредити установам усіх груп, пропонуючи кошти компаніям різного розміру, форми власності та галузей.
Тож проникнення кредитів бізнесу безпосередньо ВВП зросло вперше від початку повномасштабного вторгнення.

Висновки

Результати стрес-тестування засвідчили достатню капіталізацію системи, однак переважна більшість великих банків стійкі до кризи та сприятливо підтримують кредитний портфель навіть за несприятливого сценарію.
Проведена оцінка вкотре підтвердила, що більшість банків коректно оцінюють рівень кредитного ризику за пруденційними вимогами. Коригування обсягів пруденційних резервів становило лише 0,2% від їх обсягу на початок року.
9 банків, для яких встановлено підвищені рівні достатку капіталу, розробили та вибрали програму реструктуризації, щоб досягти цих показників.

Запас капіталу

На початку 2026 року середній норматив достатньості регулятивного капіталу банків у півтора раза вищий, ніж мінімальні вимоги, а нормативи достатньості капіталу 1 рівня та основного капіталу 1 рівня — більше ніж удвічі вищі за зобов’язання.
Тобто банки мають запас капіталу не лише для підтримки стійкості, але і для жвавого кредитування, та могли б нарощувати кредитний портфель навіть у кризових умовах.
