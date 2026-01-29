Банки зафіксували приплив коштів клієнтів але не очікують продовження цього тренду — НБУ Сьогодні 09:05 — Кредит&Депозит

Банки не прогнозують суттєвих змін у структурі клієнтських коштів

Упродовж IV кварталу 2025 року в банківській системі України зберігався приплив коштів як від населення, так і від бізнесу. Водночас обсяг оптового фондування зростав переважно в окремих великих банках.

Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування.

Очікування банків

Банки не прогнозують суттєвих змін у структурі клієнтських коштів у I кварталі 2026 року. За їхніми оцінками, обсяг фондування від населення та бізнесу може дещо скоротитися, тоді як оптове фондування — зрости.

У 2026 році обсяг фондування від населення та бізнесу дещо зменшиться, а обсяг оптового фондування збільшиться, bank.gov.ua

Як і раніше, фінансові установи очікують надходження ресурсів для фінансування проєктів відновлення, зокрема з боку Європейського Союзу та міжнародних фінансових організацій. Додатковим чинником залучення оптового фондування залишається інтерес інвесторів.

Валютна структура

Середня вартість фондування загалом зростала протягом усього 2025 року. У IV кварталі більшість банків повідомили про подорожчання коштів клієнтів, насамперед із боку бізнесу. Вартість оптового фондування при цьому залишалася без змін.

Вперше з III кварталу 2024 року банки заявили про очікування зниження вартості запозичень у цілому. Лише окремі великі установи прогнозували подальше зростання вартості коштів населення.

У IV кварталі переважна більшість банків повідомила про збільшення вартості коштів клієнтів, bank.gov.ua

Частка фондування в іноземній валюті скорочувалася три квартали поспіль, і банки очікують продовження цього тренду.

Строковість ресурсів

Поточний раунд опитування зафіксував зростання строковості фондування. Банки також прогнозують подальше збільшення середніх строків залучених ресурсів упродовж наступних 12 місяців.

Переважна більшість фінансових установ повідомила про зростання обсягу капіталу за останній рік і очікує збереження цієї тенденції протягом 2026 року. Основним чинником нарощування капіталу банки знову назвали прибутковість.

Водночас вплив змін регуляторних вимог, макроекономічних умов і рівня ризик-апетиту стримував темпи зростання капіталу. Про наміри акціонерів збільшити капітал у 2026 році повідомили банки, частка активів яких у системі становить 14%.

Протягом 2025 року респонденти фіксували зростання вартості капіталу, однак у IV кварталі рекордна частка банків очікувала її зниження в середньостроковій перспективі.

