Уряд спростив встановлення сонячних панелей на будинках: максимальна сума кредиту

Уряд спростив встановлення сонячних панелей

Уряд спростив процедуру встановлення сонячних електростанцій на будівлях.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram-каналі

«Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт. Уряд спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів», — сказала вона.

Як тепер

Встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах відтепер створено на підставі звіту про технічне обстеження будівлі.

Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедурах від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає.

Також, як пише Свириденко, розширили програму Доступні кредити 5−7-9% для підвищення енергоефективності бізнесу.

Максимальна сума кредиту

за напрямками енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили з 150 до 250 млн грн.

«До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит, додали когенераційні установки. Бізнес може залучити більше коштів на встановлення розподіленої генерації та відновлення потужностей», — сказала вона.

Як заявив очільник НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко, за таких умов для української енергетики дуже важливе залучення приватних інвестицій у будівництво об'єктів генерації. Нагадаємо, в енергосистемі України виник гострий дефіцит потужності, покрити який за рахунок наявної генерації та імпорту електричної енергії наразі неможливо.



