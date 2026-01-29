0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд спростив встановлення сонячних панелей на будинках: максимальна сума кредиту

Енергетика
56
Уряд спростив встановлення сонячних панелей
Уряд спростив встановлення сонячних панелей
Уряд спростив процедуру встановлення сонячних електростанцій на будівлях.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram-каналі.
«Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт. Уряд спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів», — сказала вона.

Як тепер

Встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах відтепер створено на підставі звіту про технічне обстеження будівлі.
Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедурах від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає.
Також, як пише Свириденко, розширили програму Доступні кредити 5−7-9% для підвищення енергоефективності бізнесу.

Максимальна сума кредиту

за напрямками енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили з 150 до 250 млн грн.
«До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит, додали когенераційні установки. Бізнес може залучити більше коштів на встановлення розподіленої генерації та відновлення потужностей», — сказала вона.
Читайте також
Нагадаємо, в енергосистемі України виник гострий дефіцит потужності, покрити який за рахунок наявної генерації та імпорту електричної енергії наразі неможливо. Як заявив очільник НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко, за таких умов для української енергетики дуже важливе залучення приватних інвестицій у будівництво об’єктів генерації.
Як повідомила «Нова пошта», попри критичний стан енергетики, відділення Нової пошти готові допомагати й ділитися електроенергією. Але щоб енергії вистачило всім, не можна підключати пристрої з великим споживанням, такі як фени, зарядні станції понад 300 Вт/год та інші.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЗелена енергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems