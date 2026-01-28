0 800 307 555
укр
Україна домовилась з Польщею про збільшення потужностей для імпорту газу

Енергетика
Україна домовилась з Польщею про збільшення потужностей для імпорту газу
Україна домовилась з Польщею про збільшення потужностей для імпорту газу
Оператор ГТС Польщі Gaz-System і «Оператор ГТС України» узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого 2026 року.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, пише «Європейська правда».
До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу.
«Це важлива домовленість для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи і для критичної інфраструктури», — наголосив Денис Шмигаль.
Збільшення спроможностей імпорту є частиною системної роботи з посилення енергетичної безпеки України та диверсифікації маршрутів постачання газу, додав міністр. Польський напрямок забезпечує доступ до різних джерел газу та залишається одним із ключових для імпорту.
У 2025 році через Польщу було поставлено 2,1 млрд куб. м газу — понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема близько 600 млн куб. м американського LNG.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
