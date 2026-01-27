Як обрати зарядну станцію — основні критерії Сьогодні 20:07 — Енергетика

Зарядна станція допоможе зробити дім автономнішим

Під час вибору зарядної станції важливо заздалегідь зрозуміти, для яких саме завдань вона потрібна. Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, на що зважати при виборі зарядної станції.

Одним користувачам достатньо підтримувати роботу роутера і ноутбука, іншим — живити побутову техніку під час тривалих відключень. Від цього залежать ключові параметри пристрою, на які варто звернути увагу.

Спосіб використання

Можливі два способи використання зарядної станції.

Перший — найпростіший: під’єднувати прилади напряму до станції, як до великого павербанка.

Другий — складніший: підключити станцію до електрощитка, щоб вона живила квартиру під час відключень автоматично або вручну.

Потужність

Можуть бути станції на 0,5 кВт, 1 кВт, 3 кВт і більше. Моделі невеликої потужності підходять для базових потреб — роботи Wi-Fi роутера, ноутбука, телевізора або холодильника. Якщо ж плануєте користуватися електрочайником, праскою чи іншими енергоємними приладами, знадобиться значно потужніша станція.

Орієнтуватися можна самостійно, переглянувши показники споживання електроприладів. Це допоможе зрозуміти, яке навантаження витримає станція.

Електроприлад Потужність, кВт Електроплита 2,5−3,5 Електрична духовка 1,6 Електрочайник 2,2 Пральна машина 0,8−2,2 Пилосмок 2 Бойлер 1,5−2,5 Обігрівач 1,2−2,0 Праска 1,0−2,4 Холодильник 0,3−0,9 Мікрохвильова піч 0,6−1,5 Телевізор 0,08−0,14 Комп’ютер 0,065−0,45

Місткість батареї та час автономної роботи

Ще один ключовий параметр — місткість акумулятора. Саме вона визначає, як довго зарядна станція зможе працювати без підзарядки. Зазвичай виробники вказують цей показник у ват-годинах (Вт·год).

Розрахувати приблизний час автономної роботи нескладно: потрібно розділити місткість батареї на сумарну потужність під’єднаних приладів. Наприклад, EcoFlow DELTA 2 має батарею на 1024 Вт·год. Якщо під’єднати до неї холодильник на 400 Вт і телевізор на 100 Вт, заряду вистачить приблизно на дві години. А у випадку з ноутбуком (90 Вт) і роутером (15 Вт) станція пропрацює понад дев’ять годин.

Роз’єми, надійність і додаткові можливості

Важливим є й набір роз’ємів: кількість розеток, USB-портів, наявність автоприкурювача, DC-виходів, порту Anderson та інших інтерфейсів. Це визначає, скільки пристроїв і яких саме можна під’єднати одночасно.

З погляду довговічності варто звертати увагу на тип акумулятора (літій-іонний або літій-залізо-фосфатний), якість корпусу, систему управління зарядом і захисту батареї від деградації. Також важливо дотримуватися умов експлуатації — не використовувати станцію за екстремальних температур і зберігати її в належних умовах.

На фінальний вибір часто впливають і додаткові опції: дисплей, ручка для перенесення або колеса. Останні особливо корисні, адже вага зарядних станцій може коливатися від 4−5 кг до 20−30 кг.

