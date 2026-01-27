Танкери тіньового флоту росії отримали попередження від 14 країн Європи Сьогодні 20:43 — Енергетика

Група з 14 європейських держав оприлюднила спільну заяву з попередженням для танкерів так званого «тіньового флоту», які курсують у Балтійському та Північному морях. Країни заявили про намір жорсткіше реагувати на судна, що, за їхніми словами, створюють загрози морській безпеці.

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій Департаментом транспорту Великої Британії, передає Bloomberg.

До групи з 14 держав увійшли, зокрема, Швеція, Франція, Німеччина та Велика Британія. Усі вони розташовані вздовж морських шляхів, які є єдиними виходами до світових ринків для основних експортних хабів сирої нафти в західній частині росії.

У заяві зазначено, що росія втручається в роботу супутникових систем позиціювання та навігації, що створює ризики для міжнародного судноплавства.

Вимоги до суден

У заяві наголошується, що судна можуть ходити лише під прапором однієї держави та зобов’язані мати чинні документи щодо безпеки, страхування та інших вимог міжнародного морського права.

Танкери, які не виконають цієї вимоги, будуть розглядатися як «судна, які не належать жодній державі».

Зазначається, що «тіньовий» флот — це близько 1 500 танкерів, які транспортують нафту з росії, Ірану та Венесуели. Зазвичай це старі судна, які використовують фальшиві прапори та інші схеми маскування, щоб уникати регуляторних вимог і контролю.

Посилення тиску на судноплавство

Французькі ВМС минулого тижня здійснили огляд нафтового танкера, який, за їхніми даними, використовував фальшивий прапор і прибув із росії. На початку місяця поблизу Німеччини судно, що маскувалося під інше, було змушене змінити курс і розвернутися.

Країни заявляють, що ці дії є частиною ширшої політики тиску на судна, які відіграють ключову роль в експорті російської нафти. Подібні заходи також здійснюють США, зокрема шляхом арешту танкерів, пов’язаних із венесуельською нафтовою торгівлею.

