Азербайджан відправив чергову партію електрообладнання для України

Енергетика
Азербайджан відправив в Україну чергову партію гуманітарної допомоги
Азербайджан відправив в Україну чергову партію гуманітарної допомоги, до якої увійшло критично важливе електрообладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє Trend.az.
Надсилання допомоги було забезпечене Міністерством енергетики Азербайджану на підставі відповідного розпорядження президента АР Ільхама Алієва.
Черговий вантаж з електричним обладнанням, призначений для України, було відправлено з території Сумгаїтського технологічного парку.
Азербайджан раніше вже надсилав Україні гуманітарну допомогу, пов’язану з електропостачанням. Так у грудні 2022 року він передав Україні гуманітарну допомогу із 45 силових трансформаторів та 50 генераторів. Енергообладнання надала компанія Azerenergy.
Минулий тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року. Після двох комбінованих атак 20 і 23 січня, на тлі сильних морозів і пошкоджень від попередніх обстрілів, енергосистема зазнала надзвичайного навантаження.
Одночасно без світла після першої атаки залишилося до 85% споживачів, наприкінці тижня вже 60% було заживлено. Понад 180 бригад енергетиків, комунальників і залізничників цілодобово відновлюють електропостачання.
Finance.ua
Енергетика
