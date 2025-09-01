Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури — Finance.ua
Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури

Казна та Політика
25
В Україну прибула гуманітарна допомога від Азербайджану для підтримки енергетичного сектору.
Вантаж містить понад 50 найменувань кабельної продукції високої та низької напруги, генератори різної потужності, а також трансформаторне обладнання.
«Ця допомога надійшла в межах Угоди про дарування енергообладнання для відновлення енергетичної інфраструктури», — повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці міністр енергетики України Світлана Гринчук.
За її словами, Україна та Азербайджан уклали цю Угоду 11 серпня цього року після оголошення про виділення з резервного фонду Азербайджану 2 мільйонів доларів на закупівлю та відправлення електрообладнання.
«Загалом за час повномасштабного вторгнення Азербайджан передав Україні 125 гуманітарних вантажів загальною вагою 2 110 тонн на суму понад 11,5 мільйонів доларів США. Допомога включала генератори, силові трансформатори, трансформаторні підстанції, кабельну продукцію та інше критично важливе обладнання», — наголосила міністр енергетики України.
Від початку повномасштабного вторгнення рф це вже четверта угода про надання Азербайджаном гуманітарної допомоги енергетичному сектору України.
