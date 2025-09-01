Три ВВП країни: скільки грошей треба на відновлення України — Finance.ua

Три ВВП країни: скільки грошей треба на відновлення України Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

Три ВВП країни: скільки грошей треба на відновлення України

Масштаб повоєнного відновлення України оцінюється у понад $524 млрд протягом наступних десяти років. Цю цифру Світовий банк оприлюднив ще в грудні 2024 року.

Про це нагадав Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

Для порівняння: ця сума майже утричі перевищує ВВП України.

Гетманцев підкреслив, що відбудова — це не лише перспектива майбутнього, а процес, який уже триває: йдеться про залучення ресурсів, створення законодавчих механізмів та розвиток ключових галузей економіки.

Зокрема, серед таких кроків — формування законодавчої бази для спецрежиму Defence City, який має розширити можливості української оборонної промисловості та стати поштовхом для суміжних секторів економіки.

Гетманцев назвав відбудову України «наймасштабнішим проєктом сучасності без аналогів з часів Другої світової війни та Плану Маршалла».

«Бачу, що саме цифра в понад пів трильйона доларів на вихідних активно розійшлася в ЗМІ та соцмережах. Попри те, що дані оприлюднені ще пів року тому, вони дійсно вражають. Адже відбудова України — надмасштабний проект сучасності. Жодних аналогів з часів Другої світової й Плану Маршалла», — написав Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

раніше в українському Мінфіні називали аналогічну суму, необхідну для відбудови. Там уточнили, що ця сума передбачає не тільки компенсацію зруйнованого, а й фінансування проєктів, які необхідні для модернізації української економіки;

отримати фінансування Україна планує з різних джерел. Наприклад, за рахунок заморожених російських активів, загальний обсяг яких становить близько $300 мільярдів, а також за допомогою державних і приватних інвестицій;

у лютому Світовий банк дійшов висновку, що потреби відновлення України протягом наступних 10 років сягатимуть близько 524 млрд доларів. Упродовж 2024 року цей показник зріс на 38 млрд доларів;

за підрахунками Bloomberg, Україні знадобиться 230 мільярдів доларів (9,6 трильйона гривень) на те, щоб відновити інфраструктуру після війни. При цьому у неї спостерігається серйозний розрив між потребою та обіцяним фінансуванням.

