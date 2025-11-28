0 800 307 555
Латвія виділила Україні додаткові 125 тисяч євро на відновлення енергетики

Казна та Політика
Латвія виділила Україні додаткові 125 тисяч євро на відновлення енергетики
Уряд Латвії надає Україні ще €125 тисяч на відновлення енергетичних обʼєктів і підготовку до зими.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
На зустрічі очільники МЗС України та Латвії Андрій Сибіга та Байба Браже обговорили відбудову Чернігівщини. Цього тижня там за кошти Латвії відновили педіатричний корпус лікарні та Центр захисту прав людини.
«Внесок Латвії у розмірі 125 тисяч євро сприятиме відновленню об’єктів енергетики, безперебійному електропостачанню та стабілізації енергосистеми», — заявив Сибіга.
Читайте також
Він подякував за лідерство у «Коаліції дронів», у межах якої Латвія передала цьогоріч 12 тисяч дронів.
Сторони також обговорили збільшення темпів виробництва та постачань на 2026 рік.
«Цінуємо допомогу Латвії у підготовці українських військових та її турботу про поранених захисників», — додав Сибіга.
Загалом цього року країна вклала €5,7 мільйона у проєкти з відновлення Чернігівщини після російських атак.
Від початку повномасштабного вторгнення Латвія щороку передавала Україні оборонну допомогу в розмірі 0,25% ВВП Латвії. Загалом її обсяг уже перевищив 1,6% латвійського ВВП.
За матеріалами:
Finance.ua
