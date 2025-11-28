Понад 60% військових докуповують спорядження власним коштом Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Понад 60% військових докуповують спорядження власним коштом

Понад 60% військових докуповують спорядження власним коштом. Понад половина військових невдоволенні якістю харчування, а 26% повідомляють про нестачу пального у підрозділах.

Про це свідчить звіт Рахункової палати.

Оцінка нової моделі тилових закупівель

У звіті зазначено, що оновлена модель тилових закупівель, запроваджена у 2024 році, має потенціал розвитку. У межах цієї моделі Міноборони формує політику та контролює якість, а ДП «ДОТ» здійснює закупівлі.

Попри це очікуваного результату вона не забезпечила через системні недоліки.

Міноборони не досягло оптимального розподілу закупівельних функцій між своїми підрозділами та службою державного замовника. Через несистемні кадрові рішення витрати на утримання підрозділів міністерства, які беруть участь у тиловому забезпеченні, зросли на 35 млн грн. Разом із витратами на утримання ДП «ДОТ», які становили 250 млн грн, адміністративно управлінські видатки збільшилися на 285 млн грн. Це у 3,4 раза більше порівняно з 2023 роком.

Фінансування та залишки коштів

На продовольче та речове забезпечення ЗСУ у 2024 році передбачили 44,5% необхідних коштів, на паливно мастильні матеріали передбачили 73%. Через це Збройні Сили частково використовували наявні запаси.

Водночас 400 млн грн бюджетних призначень Міноборони залишилися невикористаними.

Понад 11 млрд грн спрямували ДП «ДОТ» у дебіторську заборгованість. Механізм попередньої оплати у формі акредитиву забезпечував оплату і поставку продукції, однак не гарантував належного виконання контрактів. У визначені строки не поставили продукцію на 10 млрд грн, 800 млн грн повернули до бюджету, а понад 31 млн грн стали простроченою дебіторською заборгованістю.

Порушення під час закупівель

ДП «ДОТ» провело 95% процедур закупівель через електронну систему, що створило умови для конкуренції. Водночас аудитори зафіксували порушення у тендерній документації. Через це оскаржили та скасували 100 лотів з показником 7,2% від загальної кількості, а 216 лотів або 15,5% визнали неуспішними через відсутність пропозицій.

Прозорість процедур не гарантувала належного виконання зобов’язань. У 429 з 718 контрактів або у 60% відтермінували або зменшили обсяги поставок, 40 контрактів розірвали. Постачальники, яким переносили терміни поставок, уникали відповідальності та сплати штрафів.

Через неналежну претензійно-позовну роботу і проблеми із застосуванням банківських гарантій бюджет недоотримав близько 2 млрд грн штрафних санкцій.

Аудитори також встановили факти неправомірного збільшення вартості закупівель на майже 98 млн грн.

Стан цифровізації процесів

Цифровізація тилового забезпечення просувалася нерівномірно. Автоматизація охопила стратегічний і оперативний рівні, на яких планують потреби, формують бюджети і проводять закупівлі. Тактичний рівень залишився поза цифровізацією через відсутність затверджених технічних завдань і несвоєчасні управлінські рішення.

Опитування 25 тисяч військовослужбовців підтвердило, що якість тилового забезпечення залишається чутливою темою. Найчастіше військові повідомляли про зношуваність і низьку якість спорядження, одноманітність харчування та перебої з пальним.

Лише чверть опитаних задоволені спорядженням, понад половина незадоволені якістю харчування, 60% купують частину речового майна власним коштом, 26% повідомляють про нестачу пального.

Нагадаємо, раніше Finance.ua опублікував дослідження codes.com.ua, в якому йшлося про те, що ситуація з економічним становищем чинних військовослужбовців і ветеранів в Україні залишається неоднозначною.

З одного боку, середня зарплата воєнного, який не перебуває на території активних бойових дій, на 21,6% вища за дохід цивільного. З іншого, зростання цін і значні витрати на інші базові потреби спонукають до постійної економії не тільки звичайних громадян, а й військових. І система державних пільг для захисників не здатна повністю покрити всі базові потреби. Про реальні умови життя та потреби ветеранів — читайте тут

