Логістична галузь показує динамічне відновлення: де і як зросли зарплати

122
Логістична галузь демонструє динамічне відновлення та стабільний попит на кадри. Основний виклик галузі — дефіцит кваліфікованих спеціалістів. Ринок потребує комплексних рішень — від перекваліфікації до залучення нових соціальних груп працівників.
Про це йдеться в дослдженні GRC.UA.
Так, аналіз понад 300 вакансій, опублікованих у період із лютого по листопад 2025 року, виявив головні тенденції: зарплати зросли на 50%, компанії активно готові навчати новачків, але попит на спеціалістів значно перевищує пропозицію.

Ключові цифри дослідження

ПоказникЗначення
Зростання медіанної зарплатиПлюс 50% (30 000 → 45 000 грн)
Частка вакансій з ЗЕД/міжнародною логістикою46%
Частка Києва у вакансіях52%
Максимальна зарплата105 000 грн (керівник відділу, Львів)
Вакансії з вимогою англійської34%
Вакансії з корпоративним навчанням34%

Стрімке зростання зарплат

Порівняння першого та другого півріччя 2025 року показало значне підвищення заробітних пропозицій.
Найбільший приріст зафіксовано серед диспетчерів (+52%) та логістів (+45%) — саме ці позиції відчувають найбільший дефіцит кадрів.
Найвищу зарплату — 105 000 грн — пропонують керівнику відділу логістики у Львові.
Менеджери з продажу логістичних послуг отримують від 60 000 до 100 000 грн на місяць.

Динаміка зарплат

ПеріодМедіанна зарплатаЗміна
(січень — червень)30 000 грн.
(липень — листопад)45 000 грн+50%

Зарплати по позиціях

ПозиціяВідДоМедіанна
Диспетчер16 000 грн50 000 грн20 000 грн
Логіст10 000 грн100 000 грн30 000 грн
Менеджер ЗЕД25 000 грн80 000 грн35 000 грн
Менеджер з продажу30 000 грн100 000 грн60 000 грн
Керівник відділу30 000 грн105 000 грн50 000 грн

Швидке кар’єрне зростання

9% вакансій відкриті для кандидатів без досвіду, при цьому роботодавці пропонують навчання та конкурентні зарплати стартового рівня. Зокрема:
  • диспетчер (SAT) — від 20 000 грн;
  • менеджер з роботи з клієнтами (ПАН Логістик) — 30 000−50 000 грн;
  • менеджер із продажу транспортних послуг — 50 000−80 000 грн.
Типова траєкторія розвитку спеціаліста дозволяє за 3−5 років вирости до керівника відділу та збільшити дохід утричі.

Географія ринку

Понад половину всіх вакансій — 52% - зосереджено у столиці.
Львів (9%) та Дніпро (7%) демонструють стабільний попит, а західні регіони нарощують кількість вакансій завдяки розвитку транскордонних перевезень.

Тренди галузі

  • Готовність навчати: 65% вакансій пропонують корпоративне навчання.
  • Гібридна робота: 9% роботодавців відкривають можливість дистанційного формату.
  • Інклюзивність: 4% вакансій прямо зазначають готовність працевлаштовувати ветеранів, ще 4% - кандидатів з інвалідністю.
  • Жінки у логістиці: професії, що раніше вважались чоловічими, активно відкриваються для жінок.
  • Бронювання від мобілізації: 11% компаній пропонують цей бонус як перевагу для кандидатів.

Вимоги до кандидатів

Роботодавці готові навчати технічним навичкам, але особисті якості залишаються пріоритетними. Топ soft skills: командна робота (56%), відповідальність (52%), орієнтація на результат (43%), уважність (21%) та комунікабельність (19%).
Найзатребуваніші технічні навички: Excel (35%), 1С (34%), MS Office (26%), CRM та ERP/SAP — по 10%.
Як коментує експерт Марина Маковій, генеральна директорка GRC.UA: «Попит на фахівців зростає, зарплати за півріччя піднялися на 50%, а кандидатів фізично немає. Частина спеціалістів виїхала, частина перейшла в суміжні сфери або до лав ЗСУ.
Професії, які раніше вважалися виключно чоловічими — диспетчери, логісти, навіть керівники транспортних відділів — тепер активно відкриваються для жінок. Роботодавці переглядають стереотипи, бо головне — компетенції, а не стать.
Компанії готові брати людей без досвіду і навчати — 65% вакансій пропонують корпоративне навчання. Це вікно можливостей для тих, хто шукає стабільну роботу з перспективою росту".
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
