Логістична галузь показує динамічне відновлення: де і як зросли зарплати Сьогодні 11:01 — Казна та Політика

Логістична галузь демонструє динамічне відновлення та стабільний попит на кадри. Основний виклик галузі — дефіцит кваліфікованих спеціалістів. Ринок потребує комплексних рішень — від перекваліфікації до залучення нових соціальних груп працівників.

Про це йдеться в дослдженні GRC.UA

Так, аналіз понад 300 вакансій, опублікованих у період із лютого по листопад 2025 року, виявив головні тенденції: зарплати зросли на 50%, компанії активно готові навчати новачків, але попит на спеціалістів значно перевищує пропозицію.

Ключові цифри дослідження

Показник Значення Зростання медіанної зарплати Плюс 50% (30 000 → 45 000 грн) Частка вакансій з ЗЕД/міжнародною логістикою 46% Частка Києва у вакансіях 52% Максимальна зарплата 105 000 грн (керівник відділу, Львів) Вакансії з вимогою англійської 34% Вакансії з корпоративним навчанням 34%

Стрімке зростання зарплат

Порівняння першого та другого півріччя 2025 року показало значне підвищення заробітних пропозицій.

Найбільший приріст зафіксовано серед диспетчерів (+52%) та логістів (+45%) — саме ці позиції відчувають найбільший дефіцит кадрів.

Найвищу зарплату — 105 000 грн — пропонують керівнику відділу логістики у Львові.

Менеджери з продажу логістичних послуг отримують від 60 000 до 100 000 грн на місяць.

Динаміка зарплат

Період Медіанна зарплата Зміна (січень — червень) 30 000 грн. (липень — листопад) 45 000 грн +50%

Зарплати по позиціях

Позиція Від До Медіанна Диспетчер 16 000 грн 50 000 грн 20 000 грн Логіст 10 000 грн 100 000 грн 30 000 грн Менеджер ЗЕД 25 000 грн 80 000 грн 35 000 грн Менеджер з продажу 30 000 грн 100 000 грн 60 000 грн Керівник відділу 30 000 грн 105 000 грн 50 000 грн

Швидке кар’єрне зростання

9% вакансій відкриті для кандидатів без досвіду, при цьому роботодавці пропонують навчання та конкурентні зарплати стартового рівня. Зокрема:

диспетчер (SAT) — від 20 000 грн;

менеджер з роботи з клієнтами (ПАН Логістик) — 30 000−50 000 грн;

менеджер із продажу транспортних послуг — 50 000−80 000 грн.

Типова траєкторія розвитку спеціаліста дозволяє за 3−5 років вирости до керівника відділу та збільшити дохід утричі.

Географія ринку

Понад половину всіх вакансій — 52% - зосереджено у столиці.

Львів (9%) та Дніпро (7%) демонструють стабільний попит, а західні регіони нарощують кількість вакансій завдяки розвитку транскордонних перевезень.

Тренди галузі

Готовність навчати: 65% вакансій пропонують корпоративне навчання.

Гібридна робота: 9% роботодавців відкривають можливість дистанційного формату.

Інклюзивність: 4% вакансій прямо зазначають готовність працевлаштовувати ветеранів, ще 4% - кандидатів з інвалідністю.

Жінки у логістиці: професії, що раніше вважались чоловічими, активно відкриваються для жінок.

Бронювання від мобілізації: 11% компаній пропонують цей бонус як перевагу для кандидатів.

Вимоги до кандидатів

Роботодавці готові навчати технічним навичкам, але особисті якості залишаються пріоритетними. Топ soft skills: командна робота (56%), відповідальність (52%), орієнтація на результат (43%), уважність (21%) та комунікабельність (19%).

Найзатребуваніші технічні навички: Excel (35%), 1С (34%), MS Office (26%), CRM та ERP/SAP — по 10%.

Як коментує експерт Марина Маковій, генеральна директорка GRC.UA : «Попит на фахівців зростає, зарплати за півріччя піднялися на 50%, а кандидатів фізично немає. Частина спеціалістів виїхала, частина перейшла в суміжні сфери або до лав ЗСУ.

Професії, які раніше вважалися виключно чоловічими — диспетчери, логісти, навіть керівники транспортних відділів — тепер активно відкриваються для жінок. Роботодавці переглядають стереотипи, бо головне — компетенції, а не стать.

Компанії готові брати людей без досвіду і навчати — 65% вакансій пропонують корпоративне навчання. Це вікно можливостей для тих, хто шукає стабільну роботу з перспективою росту".

