Логістична галузь показує динамічне відновлення: де і як зросли зарплати
Логістична галузь демонструє динамічне відновлення та стабільний попит на кадри. Основний виклик галузі — дефіцит кваліфікованих спеціалістів. Ринок потребує комплексних рішень — від перекваліфікації до залучення нових соціальних груп працівників.
Про це йдеться в дослдженні GRC.UA.
Так, аналіз понад 300 вакансій, опублікованих у період із лютого по листопад 2025 року, виявив головні тенденції: зарплати зросли на 50%, компанії активно готові навчати новачків, але попит на спеціалістів значно перевищує пропозицію.
Ключові цифри дослідження
|Показник
|Значення
|Зростання медіанної зарплати
|Плюс 50% (30 000 → 45 000 грн)
|Частка вакансій з ЗЕД/міжнародною логістикою
|46%
|Частка Києва у вакансіях
|52%
|Максимальна зарплата
|105 000 грн (керівник відділу, Львів)
|Вакансії з вимогою англійської
|34%
|Вакансії з корпоративним навчанням
|34%
Стрімке зростання зарплат
Порівняння першого та другого півріччя 2025 року показало значне підвищення заробітних пропозицій.
Найбільший приріст зафіксовано серед диспетчерів (+52%) та логістів (+45%) — саме ці позиції відчувають найбільший дефіцит кадрів.
Найвищу зарплату — 105 000 грн — пропонують керівнику відділу логістики у Львові.
Менеджери з продажу логістичних послуг отримують від 60 000 до 100 000 грн на місяць.
Динаміка зарплат
|Період
|Медіанна зарплата
|Зміна
|(січень — червень)
|30 000 грн.
|(липень — листопад)
|45 000 грн
|+50%
Зарплати по позиціях
|Позиція
|Від
|До
|Медіанна
|Диспетчер
|16 000 грн
|50 000 грн
|20 000 грн
|Логіст
|10 000 грн
|100 000 грн
|30 000 грн
|Менеджер ЗЕД
|25 000 грн
|80 000 грн
|35 000 грн
|Менеджер з продажу
|30 000 грн
|100 000 грн
|60 000 грн
|Керівник відділу
|30 000 грн
|105 000 грн
|50 000 грн
Швидке кар’єрне зростання
9% вакансій відкриті для кандидатів без досвіду, при цьому роботодавці пропонують навчання та конкурентні зарплати стартового рівня. Зокрема:
- диспетчер (SAT) — від 20 000 грн;
- менеджер з роботи з клієнтами (ПАН Логістик) — 30 000−50 000 грн;
- менеджер із продажу транспортних послуг — 50 000−80 000 грн.
Типова траєкторія розвитку спеціаліста дозволяє за 3−5 років вирости до керівника відділу та збільшити дохід утричі.
Географія ринку
Понад половину всіх вакансій — 52% - зосереджено у столиці.
Львів (9%) та Дніпро (7%) демонструють стабільний попит, а західні регіони нарощують кількість вакансій завдяки розвитку транскордонних перевезень.
Тренди галузі
- Готовність навчати: 65% вакансій пропонують корпоративне навчання.
- Гібридна робота: 9% роботодавців відкривають можливість дистанційного формату.
- Інклюзивність: 4% вакансій прямо зазначають готовність працевлаштовувати ветеранів, ще 4% - кандидатів з інвалідністю.
- Жінки у логістиці: професії, що раніше вважались чоловічими, активно відкриваються для жінок.
- Бронювання від мобілізації: 11% компаній пропонують цей бонус як перевагу для кандидатів.
Вимоги до кандидатів
Роботодавці готові навчати технічним навичкам, але особисті якості залишаються пріоритетними. Топ soft skills: командна робота (56%), відповідальність (52%), орієнтація на результат (43%), уважність (21%) та комунікабельність (19%).
Найзатребуваніші технічні навички: Excel (35%), 1С (34%), MS Office (26%), CRM та ERP/SAP — по 10%.
Як коментує експерт Марина Маковій, генеральна директорка GRC.UA: «Попит на фахівців зростає, зарплати за півріччя піднялися на 50%, а кандидатів фізично немає. Частина спеціалістів виїхала, частина перейшла в суміжні сфери або до лав ЗСУ.
Професії, які раніше вважалися виключно чоловічими — диспетчери, логісти, навіть керівники транспортних відділів — тепер активно відкриваються для жінок. Роботодавці переглядають стереотипи, бо головне — компетенції, а не стать.
Компанії готові брати людей без досвіду і навчати — 65% вакансій пропонують корпоративне навчання. Це вікно можливостей для тих, хто шукає стабільну роботу з перспективою росту".
