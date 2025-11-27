Зеленський підписав закон про створення єдиної бази отримувачів соцвиплат Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення інтегрованого довідково-інформаційного середовища — Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Метою закону є створення інтегрованого довідково-інформаційного середовища, яке об’єднає усі електронні інформаційні ресурси соціальної сфери — державні реєстри, бази даних і сервіси соціального захисту.

Закон встановлює правові та організаційні засади функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), у якій передбачено централізоване збирання, обробка, збереження і облік електронних даних про всіх отримувачів соціальної підтримки.

Передбачається, що система має забезпечити стандартизацію даних, міжреєстрову взаємодію, а також прозорість і доступність соціальних послуг.

Водночас закон передбачає об’єднання понад 30 існуючих реєстрів і баз даних соціальної сфери; усунення дублювання виплат та помилок у даних, що часто призводять до зайвих перевірок чи неправомірних затримок; створення «соціальної історії» кожної особи, аналогічної до медичної картки, яка дозволятиме відслідковувати всі надані форми соціальної підтримки; підвищення операційної ефективності через автоматизацію процедур.

Документ передбачає обов’язковість використання ЄІССС для органів місцевого самоврядування і державної влади при наданні соціальних послуг.

Також регламентуються функції суб’єктів системи — центральні органи виконавчої влади, місцеві адміністрації, надавачі підтримки — з повноваженнями у сфері захисту прав отримувачів соціальної підтримки.

Передбачається впровадження багаторівневої системи гарантій захисту даних та доступу до інформації. Тобто лише уповноважені суб’єкти зможуть обмінюватися даними.

Очікується, що закон забезпечить впровадження європейських стандартів надання соціальної підтримки, підвищення прозорості в соціальній сфері, зменшення кількості фахівців для забезпечення прийому громадян в офлайн-режимі завдяки об’єднанню усіх інформаційних ресурсів соціальної сфери в Єдиній системі та поступовій заміні морально й технічно застарілих програмних продуктів соціальної сфери на підсистеми Єдиної системи, розроблені з дотриманням новітніх інформаційних та управлінських технологій.

Укрінформ За матеріалами:

