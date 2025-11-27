Україна в третьому кварталі не отримала два транші від ЄС та МВФ: Рахункова палата назвала причини Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Попри посилення ударів російських агресорів по об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури, зменшення обсягів промислового виробництва і експорту товарів та послуг, економіка України у третьому кварталі 2025 року зростала.

Про це йдеться у Висновку Рахункової палати «Про результати аналізу виконання закону Про Державний бюджет України на 2025 рік у січні — вересні».

Надходження від міжнародних партнерів становили 1,4 трлн грн. Частка безповоротної фінансової допомоги у загальному обсязі зовнішніх надходжень зменшилася до 23,5%. Решту становили кредити.

Через порушення термінів або неповне виконання зобов’язань щодо досягнення цільових показників реформ не надійшли заплановані кошти. Зокрема, Україна не отримала від ЄС за програмою Ukraine Facility суму 5,7 млрд євро і 0,5 млрд дол. США за кредитом МВФ.

Доходи держбюджету

Доходи державного бюджету становили 2,7 трлн грн. Порівняно з результатами за січень і вересень 2024 року вони зросли на 25%, але темпи зростання були повільнішими, ніж раніше.

План доходів загального фонду за три квартали перевиконано на 5,2%. Це стало можливим завдяки зростанню заробітної плати і прибутків суб’єктів господарювання. Доходи спеціального фонду збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 26,8%.

Водночас аудитори виявили ризики недовиконання плану надходжень до кінця року. Йдеться про податки, що справляються при ввезенні товарів на митну територію України, про рентну плату за користування надрами загальнодержавного значення і про акцизний податок з вироблених в Україні товарів.

Ризики пов’язані з нижчим від прогнозу курсом гривні до іноземних валют, скороченням видобутку природного газу і зменшенням виробництва пального внаслідок пошкодження інфраструктури.

Видатки держбюджету

Видатки державного бюджету у січні і вересні 2025 року становили 3,6 трлн грн. Це на 22,2% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Найбільше зросли видатки на оборону, їхня частка становила 69,4% усіх видатків і сягнула 2,5 трлн грн.

Загалом видатків сектору безпеки і оборони проведено на 70 млрд грн менше плану.

Резервний фонд

Уряд розподілив 62% коштів резервного фонду. Четверту частину цих коштів спрямували на заходи, які не відповідали меті створення фонду і мали б фінансуватися з інших джерел.

Серед таких витрат були програми Зимова підтримка і кешбек покупцям товарів українського виробництва, а також роботи з ремонту, реконструкції і реставрації інфраструктурних об’єктів, житлових і громадських будівель для створення безбар’єрного простору.

Рахункова палата рекомендує уряду ухвалювати рішення про виділення коштів резервного фонду лише відповідно до його призначення.

Кредитування і дебіторська заборгованість

Видатки і надання кредитів для реалізації публічних інвестиційних проєктів були на 60% менші за план.

Меншими за план були видатки на розвиток муніципальної інфраструктури, на реалізацію проєктів МОЗ і на будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області.

Видатки на компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення становили лише 11% від плану.

Прострочена дебіторська заборгованість продовжувала зростати. Її мали 54 головних розпорядники коштів державного бюджету. Найбільші обсяги заборгованості були у Міноборони з сумою 68,1 млрд грн, у Міністерства внутрішніх справ з сумою 6,4 млрд грн і у Міністерства стратегічних галузей промисловості, яке перебуває у стадії ліквідації, з сумою 1,4 млрд грн.

Запозичення і державний борг

Державні запозичення залишилися основним джерелом фінансування бюджету з часткою 90,5%. Їхній фактичний обсяг був меншим за план на 11%. Ризики недоотримання цих коштів до кінця року залишаються значними.

Загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу зріс на 14,9%, що становило 1,4 трлн грн. Сумарний борг досяг 8,24 трлн грн. Зовнішній борг збільшився на понад 20,1%, що підвищує залежність бюджету від валютних коливань.

Витрати на погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу становили 709 млрд грн. Це на 22,4% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Водночас на ці витрати спрямували на третину менше коштів, ніж планували на три квартали 2025 року.

Міжнародні резерви України за даними НБУ зросли на 6,2% і на 01.10.2025 становили 46,5 млрд дол. США.

