Встановлено перше модульне підземне укриття за 5,5 млн грн (фото)
На Київщині у центрі селища Бородянка встановлено перше модульне підземне укриття. Це сучасне і швидке рішення, яке пройшло випробування військовими, підтверджуючи свою надійність у реальних умовах.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.
Вартість споруди становить 5,5 млн грн.
Споруда встановлена під землею, має основний та аварійний виходи і забезпечує комплексний захист від уламків, ударної хвилі, хімічного ураження та радіоактивного пилу.
Модульне укриття розраховане на 48 осіб. Воно повністю відповідає стандартам інклюзії, обладнане пандусом, підйомником та автоматизованою системою доступу, яка відчиняється під час повітряної тривоги.
Внутрішнє обладнання включає:
- системи опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення;
- пожежну сигналізацію;
- автономне енергоживлення (на базі залізофосфатних акумуляторів та генератора);
- два приміщення для перебування людей, санвузол, кілька тамбурів та місця для сидіння.
Монтаж тривав менше місяця (від 21 серпня до 10 вересня 2025 року). У майбутньому проєкт буде розширено на прифронтові території, де час підльоту ракет є критично коротким.
