Кабмін розпочав роботу над Ветеранським кодексом і ухвалив нові рішення щодо підтримки захисників Сьогодні 13:34 — Особисті фінанси

Кабмін розпочав роботу над Ветеранським кодексом і ухвалив нові рішення щодо підтримки захисників

Кабінет Міністрів ухвалив низку важливих рішень, спрямованих на формування сучасної системи підтримки ветеранів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час засідання уряду.

«Кабінет Міністрів розпочав роботу над новим комплексним документом — Ветеранським кодексом, який об’єднає всі норми, що стосуються статусу, гарантій та підтримки ветеранів і ветеранок», — повідомила очільниця уряду.

Хто увійде до Ветеранського кодексу

Документ охоплює не лише ветеранів і ветеранок російсько-української війни та їхні родини.

Він також включає ветеранів війн ХХ століття та членів їхніх сімей, родини загиблих Захисників і Захисниць України, іноземців та осіб без громадянства, які стали на захист України, постраждалих учасників Революції Гідності та родини Героїв Небесної Сотні, а також працівників підприємств і організацій, що долучалися до заходів оборони.

Документ має гарантувати комплексну підтримку ветеранів та їхніх родин, гідне повернення до мирного життя через освіту, роботу та реабілітацію, а також вшанування памʼяті загиблих Героїв.

Кодекс передбачає внесення змін до більш ніж двадцяти чинних нормативно правових актів і буде передано до Верховної Ради.

Експериментальний проєкт з корекції рубців

Уряд затвердив запуск експериментального проєкту щодо надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри після поранень та опіків для військових і ветеранів.

Мета проєкту полягає у забезпеченні доступу до необхідної медичної підтримки та сприянні соціальній адаптації захисників.

Програма розпочнеться на початку січня і триватиме до 31 грудня 2026 року.

Створення державних ветеранських просторів

Перші державні ветеранські простори планують відкрити на початку нового року у Кривому Розі, Луцьку та Івано Франківську.

Загалом планується створення 153 такі простори.

У цих центрах ветерани, їхні родини та родини загиблих зможуть отримувати ключові державні послуги в одному місці.

Житлові компенсації

Уряд спрямував 1,7 млрд грн на забезпечення житлом 715 сімей ветеранів. Протягом 2025 року житлові компенсації вже отримали 1 587 родин.

«Новий перерозподіл коштів дозволить продовжити реалізацію програм забезпечення житлом сімей захисників», — запевнила Свириденко.

Читайте також В Україні з’явилась єдина цифрова платформа для ветеранів

Вона наголосила, що мета ухвалених рішень полягає в тому, щоб ветерани могли повноцінно повертатися до цивільного життя і відчувати постійну підтримку держави.

Нагадаємо, раніше Finance.ua опублікував дослідження codes.com.ua, в якому йшлося про те, що ситуація з економічним становищем чинних військовослужбовців і ветеранів в Україні залишається неоднозначною.

З одного боку, середня зарплата воєнного, який не перебуває на території активних бойових дій, на 21,6% вища за дохід цивільного. З іншого, зростання цін і значні витрати на інші базові потреби спонукають до постійної економії не тільки звичайних громадян, а й військових. І система державних пільг для захисників не здатна повністю покрити всі базові потреби. Про реальні умови життя та потреби ветеранів — читайте тут

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.