Зарплата військових та виплати ветеранам: на які суми насправді живуть військовослужбовці в Україні

Середня зарплата військовослужбовця в Україні становить 31 000 грн, що на 21,6% більше за середній дохід цивільних. Проте фінансова подушка у більшості військових залишається обмеженою — після витрат залишається лише 5−10 тисяч грн. Державні пільги частково компенсують витрати, проте комфортне життя для більшості ветеранів все ще недосяжне.

Спеціалісти codes.com.ua провели дослідження щодо того, яку зарплату отримують військові й наскільки вона здатна забезпечити їм гідне життя.

Середня зарплата в липні 2025 року сягнула 26 499 грн до сплати податків, свідчать дані Державної служби статистики. Це на 23,4% вище у порівнянні з кінцем минулого року. Чистими середньостатистичний українець отримує на руки близько 20 400 грн.

Що отримують ветерани:

мінімальна пенсія учасника бойових дій нині становить 5528 грн. Весною 2024 року вона дорівнювала 4958 грн (+ 11,5%);

особи зі статусом УБД, які втратили працездатність, отримують не менше 210% від прожиткового мінімуму;

українцям з інвалідністю внаслідок бойових дій виплачують мінімальну пенсію 9478, 13 822 чи 16 847 грн (III, II, I групи відповідно). Зростання у порівнянні з березнем 2024 року становить 11,5% для I та II груп, і 9,8% — для інвалідів III групи;

рекрути отримують 20 130 грн до вирахування податків. Хоча це значно перевищує мінімальну зарплату в Україні (8000 грн, різниця понад 150%), проте майже на чверть менше за середню заробітну плату в країні.

Грошове забезпечення військовослужбовців, які не беруть участь у бойових діях чи спеціальних операціях:

командир бригади/полку ССО — 50 173 грн;

заступник командира батальйону — 33 691 грн;

головний сержант роти — 26 094 грн;

старший гранатометник — 21 152 грн.

Також передбачені додаткові виплати за виконання бойових та спеціальних завдань. Так, повний місяць перебування на передовій у 2025 році збільшить дохід на 100 000 грн. Також передбачені доплати у 30 000 та 50 000 грн за виїзди на спецзавдання.

Чи покриває дохід військових базові витрати

Ціни на базові потреби зростають надто стрімко — наприклад, у порівнянні з минулим роком темпи продуктової інфляції в Україні зросли майже на чверть.

Якщо рахувати по мінімуму, одна людина щомісяця витрачає на харчування від 5 до 7 тис. грн. Гігієна та догляд за собою, спорт та економні розваги «заберуть» ще 2−6 тис. грн. Загалом на закриття базових потреб українцям необхідно заробляти від 19 700 до 23 000 грн на місяць. Оренда житла коштуватиме ще від 4 до 20 тис. грн залежно від регіону.

У випадку, коли військовий у Харкові отримує після сплати податків 30 000 грн, його мінімальні витрати становлять близько 19 700 грн. Залишається 10 300 грн. Якщо людина служить не за місцем проживання, з’являється необхідність орендувати житло. За наявності сім’ї витрати збільшуються.

Пільги та державна підтримка

Захисники можуть отримати:

безкоштовні медикаменти для лікування діабету, онкологічних та інших захворювань;

безкоштовне зубопротезування;

знижку 50−100% на оплату комунальних послуг;

безкоштовний проїзд у громадському транспорті за наявності статусу УБД або інвалідності;

пільговий кредит на житло в межах програми єОселя.

Діти учасників бойових дій мають право на безкоштовний проїзд у санаторії та табори, харчування у школах та пільгові освітні кредити.

Як ветерани оцінюють реальні умови життя

Результати опитувань свідчать, що:

59,8% респондентів найбільше потребують матеріальної допомоги;

9,4% опитаних мають власну справу, і ще 68,8% бажають відкрити бізнес;

ветерани та члени їх сімей користуються державними пільгами — 69,2% на сплату комунальних послуг, 44,3% — безкоштовним проїздом у громадському транспорті;

розмірами пенсій задоволені лише 16,1% ветеранів;

кожен третій з опитаних колишніх військових скаржиться на дефіцит адаптованих робочих місць і програм перекваліфікації.

