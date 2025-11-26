Скільки українців отримали компенсацію на дрова: як це зробити
Понад 14 тисяч сімей діючих та колишніх працівників лісової галузі отримали від підприємства щорічну компенсацію в розмірі 7500 грн на придбання дров.
Про це повідомляє «Ліси України».
Загальна сума наданої допомоги — понад 105 млн грн. Компенсація визначена умовами Колективного договору підприємства. Її отримують окремі категорії, які проживають у будинках та квартирах з пічним опаленням.
Хто вже отримав матеріальну допомогу
- Понад 10 тис — пенсіонери підприємства;
- Понад 1,7 тис — працівники, які мають стаж більше 5 років і середню заробітну плату менше ніж 22 тисячі грн.
- Понад 2,3 тис. — інші категорій, до яких відносяться:
- родини загиблих військових;
- родини мобілізованих працівників;
- працівники з інвалідністю внаслідок російсько-української війни;
- одинокі матері або батьки;
- колишні працівники, які отримали трудове каліцтво на виробництві.
Які документи варто підготувати, щоб отримати компенсацію:
- заява;
- довідка з сільської або міської ради про наявність в будинку пічного опалення або акт комісійного обстеження Сторони роботодавця та профспілки;
- копії документів, що підтверджують факт належності до конкретної пільгової категорії;
- копія паспорта та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- для мобілізованих працівників — копія наказу про увільнення у зв’язку з призовом на військову службу під час загальної мобілізації;
- для працівників, які мають стажем більше 5 років і середню заробітну плату менше ніж 22 тисячі грн — довідка про стаж роботи в лісовій галузі та довідка про середню заробітну плату.
Куди подавати
Оригінали заяв з необхідним переліком документів варто подавати у Відділ мотивації регіональної філії, а пенсіонерам — у Первинну профспілкову організацію. Заяви можна принести як особисто, так і надіслати поштою.
