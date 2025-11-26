Скільки українців отримали компенсацію на дрова: як це зробити Сьогодні 14:33 — Особисті фінанси

Скільки українців отримали компенсацію на дрова: як це зробити

Понад 14 тисяч сімей діючих та колишніх працівників лісової галузі отримали від підприємства щорічну компенсацію в розмірі 7500 грн на придбання дров.

Про це повідомляє «Ліси України».

Загальна сума наданої допомоги — понад 105 млн грн. Компенсація визначена умовами Колективного договору підприємства. Її отримують окремі категорії, які проживають у будинках та квартирах з пічним опаленням.

Хто вже отримав матеріальну допомогу

Понад 10 тис — пенсіонери підприємства;

Понад 1,7 тис — працівники, які мають стаж більше 5 років і середню заробітну плату менше ніж 22 тисячі грн.

Понад 2,3 тис. — інші категорій, до яких відносяться:

родини загиблих військових;

родини мобілізованих працівників;

працівники з інвалідністю внаслідок російсько-української війни;

одинокі матері або батьки;

колишні працівники, які отримали трудове каліцтво на виробництві.

Які документи варто підготувати, щоб отримати компенсацію:

заява;

довідка з сільської або міської ради про наявність в будинку пічного опалення або акт комісійного обстеження Сторони роботодавця та профспілки;

копії документів, що підтверджують факт належності до конкретної пільгової категорії;

копія паспорта та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

для мобілізованих працівників — копія наказу про увільнення у зв’язку з призовом на військову службу під час загальної мобілізації;

для працівників, які мають стажем більше 5 років і середню заробітну плату менше ніж 22 тисячі грн — довідка про стаж роботи в лісовій галузі та довідка про середню заробітну плату.

Куди подавати

Оригінали заяв з необхідним переліком документів варто подавати у Відділ мотивації регіональної філії, а пенсіонерам — у Первинну профспілкову організацію. Заяви можна принести як особисто, так і надіслати поштою.

