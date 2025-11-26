0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки українців отримали компенсацію на дрова: як це зробити

Особисті фінанси
90
Скільки українців отримали компенсацію на дрова: як це зробити
Скільки українців отримали компенсацію на дрова: як це зробити
Понад 14 тисяч сімей діючих та колишніх працівників лісової галузі отримали від підприємства щорічну компенсацію в розмірі 7500 грн на придбання дров.
Про це повідомляє «Ліси України».
Загальна сума наданої допомоги — понад 105 млн грн. Компенсація визначена умовами Колективного договору підприємства. Її отримують окремі категорії, які проживають у будинках та квартирах з пічним опаленням.

Хто вже отримав матеріальну допомогу

  • Понад 10 тис — пенсіонери підприємства;
  • Понад 1,7 тис — працівники, які мають стаж більше 5 років і середню заробітну плату менше ніж 22 тисячі грн.
  • Понад 2,3 тис. — інші категорій, до яких відносяться:
  • родини загиблих військових;
  • родини мобілізованих працівників;
  • працівники з інвалідністю внаслідок російсько-української війни;
  • одинокі матері або батьки;
  • колишні працівники, які отримали трудове каліцтво на виробництві.
Які документи варто підготувати, щоб отримати компенсацію:
  • заява;
  • довідка з сільської або міської ради про наявність в будинку пічного опалення або акт комісійного обстеження Сторони роботодавця та профспілки;
  • копії документів, що підтверджують факт належності до конкретної пільгової категорії;
  • копія паспорта та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • для мобілізованих працівників — копія наказу про увільнення у зв’язку з призовом на військову службу під час загальної мобілізації;
  • для працівників, які мають стажем більше 5 років і середню заробітну плату менше ніж 22 тисячі грн — довідка про стаж роботи в лісовій галузі та довідка про середню заробітну плату.

Куди подавати

Оригінали заяв з необхідним переліком документів варто подавати у Відділ мотивації регіональної філії, а пенсіонерам — у Первинну профспілкову організацію. Заяви можна принести як особисто, так і надіслати поштою.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems