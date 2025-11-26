Україна запроваджує прискорений прикордонний контроль у поїздах до Польщі Сьогодні 16:40 — Особисті фінанси

Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга. Це означає, що буде менше зупинок на кордоні. Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Як це працює

Митники та прикордонники проводять контроль пасажирів під час руху поїзда на підʼїзді до кордону. Це дозволяє скоротити час очікування і уникнути тривалих зупинок на станціях.

Планується поступове поширення практики на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів.

Новий режим контролю запрацює у поїздах:

Київ — Перемишль;

Київ — Хелм.

Щомісяця цими рейсами користуються понад 130 тисяч українців.

«Очікуємо на запуск пришвидшеного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі — масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків», — зазначила Свириденко.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Sektor kolejowy писав , що до кінця року в Польщі курсуватиме 17 нових міжнародних поїздів PKP Intercity. Серед них — нові сполучення з Україною. Серед нових сполучень, починаючи з 14 грудня, в розкладі є 57 міжнародних поїздів, що на 17 більше, ніж зараз. Міжнародні поїзди, як і багато внутрішніх, курсуватимуть з регулярними інтервалами.

Через постійно зростаючий попит на перевезення між Україною та Польщею, за новим розкладом руху буде запроваджено три нові сполучення:

поїзд з Хелма до Харкова курсуватиме через прикордонний перехід Дорогуськ-Ягодин;

два нові поїзди з Перемишля до Харкова курсуватимуть через прикордонний перехід Перемишль/Медика-Мостиська;

завдяки співпраці PKP Intercity з Укрзалізницею кількість сполучень збільшиться з 10 до 13 пар, а сполучення будуть рівномірно розподілені протягом дня.

