Польща запроваджує три нових залізничних сполучення з Україною, www.waszaturystyka.pl

До кінця року в Польщі курсуватиме 17 нових міжнародних поїздів PKP Intercity. Серед них — нові сполучення з Україною.

Про це пише ЦТС із посиланням на Sektor kolejowy

Три польські міста отримають нові міжнародні сполучення.

PKP Intercity також курсуватиме до пунктів призначення, які раніше не обслуговував, зокрема до Лейпцига та з нього. Також анонсують буде більше сполучень з Україною.

Серед нових сполучень, починаючи з 14 грудня, в розкладі є 57 міжнародних поїздів, що на 17 більше, ніж зараз. Міжнародні поїзди, як і багато внутрішніх, курсуватимуть з регулярними інтервалами.

Поїзди відправлятимуться:

кожні дві години з Варшави до Берліна,

кожні чотири години з Кракова до Відня,

кожні чотири години з Кракова, Варшави та Труймястя до Праги.

Що відомо про нові рейси з/до України

Через постійно зростаючий попит на перевезення між Україною та Польщею, за новим розкладом руху буде запроваджено три нові сполучення.

Поїзд з Хелма до Харкова курсуватиме через прикордонний перехід Дорогуськ-Ягодин.

Два нові поїзди з Перемишля до Харкова курсуватимуть через прикордонний перехід Перемишль/Медика-Мостиська.

Завдяки співпраці PKP Intercity з Укрзалізницею кількість сполучень збільшиться з 10 до 13 пар, а сполучення будуть рівномірно розподілені протягом дня.

